İstanbul depremi sonrası uzman isimlerden son dakika açıklamaları! 'Kuzey Marmara’da iki deprem bekliyoruz'

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depremi sonrası uzman isimlerden açıklamaları! 'Kuzey Marmara’da iki bekliyoruz'

Bugün ’da yaşanan 4.2 büyüklüğündeki , ’un hemen her ilçesinden hissedildi. Kandilli tarafından geçilen bilgiye göre ise, depremin merkez üssünün Marmara Ereğlisi olduğu açıklandı. Yaşanan sarsıntı, vatandaşların panik olmasına neden olurken konuyla ilgili uzman isimlerden deprem açıklamaları geldi. Bu noktada, sık sık deprem açıklamalarında bulunan Ahmet Ercan’ın açıklamaları ise olası Marmara depremi ile ilgili gerçekleri tekrardan gündeme getirdi. İşte, deprem uzmanlarının son dakika açıklamaları…

Giriş Tarihi: 25.9.2020 07:06 Son Güncelleme: 25.9.2020 07:07 ABONE OL
İstanbul hissedilen deprem sonrası uzman isimlerden son dakika açıklaması! Kuzey Marmara’da iki deprem bekliyoruz

Bugün Marmara Ereğlisi'nde yaşanan 4.2 büyüklüğündeki , 'un hemen her ilçesinde hissedildi. Vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı sonrası deprem uzmanlarından açıklamaları geldi. Bu noktada en dikkat çeken açıklamalar ise Prof. Dr. Süleyman Pampal ve Ahmet Ercan'ın yaptığı oldu. Ercan, 'Kuzey Marmara'da iki deprem bekliyoruz. Biri Küçükçekmece bir tanesi de Marmara Ereğlisi önü diye. Bu deprem 7 ile 7.2 arasında. Bir hafta önce de Şarköy'de oldu. Aynı kırık üzerinde kolu üzerinde deprem olmaya başladı.' dedi ve ekledi.

DEPREM SONRASI UZMAN İSİMLERDEN AÇIKLAMA!

Marmara Ereğlisi'nde yaşanan 4.2 büyüklüğündeki sarsıntı, özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşların panik olmasına neden oldu.

Konuyla ilgili deprem uzmanlarından açıklamalar geldi.

İşte uzman isimlerden gelen son dakika deprem açıklamaları;

İstanbul hissedilen deprem sonrası uzman isimlerden son dakika açıklaması! Kuzey Marmara’da iki deprem bekliyoruz

'BENİ ASIL KORKUTAN ORTA MARMARA'

sonrası CNN Türk canlı yayınına bağlanan Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pampal açıklamasında, 'Bildiğiniz gibi orada Marmara fayı bizi korkutan potansiyeli taşımakta. Orta Marmara fayında olması en büyük ihtimal gibi görünüyor. Orta Marmara fayı Silivri'nin güneyinde 15-20 km açıklarında. Boğazı'na doğru uzanan bir fay. 1766'da kırıldığı sayılan bir fay' dedi.

İstanbul hissedilen deprem sonrası uzman isimlerden son dakika açıklaması! Kuzey Marmara’da iki deprem bekliyoruz

"'a yakın bölgede olduysa bizi o kadar korkutmaz" diyen Pampal, 'Çünkü bu depremin olduğu bölge 1912 Ganos fayı üzeirnde Tekirdağ civarında 7.3'lük bir kırılması ilk orada başladı. 1939'da Erzincan'a geçip ondan sonra 17 Ağustos'ta kırıldı. Kırılmayan sismik boşluk olarak Marmara'nın ortasında Beni asıl adına korkutan Orta Marmara... Silivri' ifadelerine yer verdi.

Öte yandan konuyla ilgili deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan da açıklamalar geldi. İşte Ahmet Ercan'ın o açıklamaları:

İstanbul hissedilen deprem sonrası uzman isimlerden son dakika açıklaması! Kuzey Marmara’da iki deprem bekliyoruz

"BUNLAR BÜYÜK DEPREMİN ALIŞTIRMALARI"

Haber Global yayınına katılan Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremle ilgili şunları söyledi:

Kuzey Marmara'da iki bekliyoruz. Biri Küçükçekmece bir tanesi de Marmara Ereğlisi önü diye. Bu deprem 7 ile 7.2 arasında. Bir hafta önce de Şarköy'de oldu. Aynı kırık üzerinde kolu üzerinde deprem olmaya başladı. Tekirdağ kolu Büyükçekmece'den başlıyor, buradan Kumburgaz'a oradan Silivri'ye geçiyor. Depremin olduğu yer Tekirdağ kolunun odak noktası.

İstanbul hissedilen deprem sonrası uzman isimlerden son dakika açıklaması! Kuzey Marmara’da iki deprem bekliyoruz

Buradan kırık devam ediyor, Uçmakdere'den Yayaköy'e gidiyor. Bu kez öyle bir izlenim veriyor ki Marmara'nın içinden devam edecek ve Gelibolu kesiminden kırılma yapacak. Bunlar büyük depremin alıştırmaları.

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İstanbul depremi sonrası uzman isimlerden son dakika açıklamaları! 'Kuzey Marmara’da iki deprem bekliyoruz'
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