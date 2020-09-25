İstanbul depremi sonrası uzman isimlerden son dakika açıklamaları! 'Kuzey Marmara’da iki deprem bekliyoruz'

Bugün Marmara Ereğlisi'nde yaşanan 4.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'un hemen her ilçesinde hissedildi. Vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı sonrası deprem uzmanlarından son dakika açıklamaları geldi. Bu noktada en dikkat çeken açıklamalar ise Prof. Dr. Süleyman Pampal ve Ahmet Ercan'ın yaptığı oldu. Ercan, 'Kuzey Marmara'da iki deprem bekliyoruz. Biri Küçükçekmece bir tanesi de Marmara Ereğlisi önü diye. Bu deprem 7 ile 7.2 arasında. Bir hafta önce de Şarköy'de oldu. Aynı kırık üzerinde Tekirdağ kolu üzerinde deprem olmaya başladı.' dedi ve ekledi.
Marmara Ereğlisi'nde yaşanan 4.2 büyüklüğündeki sarsıntı, özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşların panik olmasına neden oldu.
Konuyla ilgili deprem uzmanlarından açıklamalar geldi.
İşte uzman isimlerden gelen son dakika deprem açıklamaları;
'BENİ ASIL KORKUTAN ORTA MARMARA'
Deprem sonrası CNN Türk canlı yayınına bağlanan Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Pampal açıklamasında, 'Bildiğiniz gibi orada Marmara fayı bizi korkutan potansiyeli taşımakta. Orta Marmara fayında olması en büyük ihtimal gibi görünüyor. Orta Marmara fayı Silivri'nin güneyinde 15-20 km açıklarında. İstanbul Boğazı'na doğru uzanan bir fay. 1766'da kırıldığı sayılan bir fay' dedi.
"Tekirdağ'a yakın bölgede olduysa bizi o kadar korkutmaz" diyen Pampal, 'Çünkü bu depremin olduğu bölge 1912 Ganos fayı üzeirnde Tekirdağ civarında 7.3'lük bir deprem kırılması ilk orada başladı. 1939'da Erzincan'a geçip ondan sonra 17 Ağustos'ta kırıldı. Kırılmayan sismik boşluk olarak Marmara'nın ortasında Beni asıl İstanbul adına korkutan Orta Marmara... Silivri' ifadelerine yer verdi.
Öte yandan konuyla ilgili deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan da açıklamalar geldi. İşte Ahmet Ercan'ın o açıklamaları:
"BUNLAR BÜYÜK DEPREMİN ALIŞTIRMALARI"
Haber Global yayınına katılan Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremle ilgili şunları söyledi:
Kuzey Marmara'da iki deprem bekliyoruz. Biri Küçükçekmece bir tanesi de Marmara Ereğlisi önü diye. Bu deprem 7 ile 7.2 arasında. Bir hafta önce de Şarköy'de oldu. Aynı kırık üzerinde Tekirdağ kolu üzerinde deprem olmaya başladı. Tekirdağ kolu Büyükçekmece'den başlıyor, buradan Kumburgaz'a oradan Silivri'ye geçiyor. Depremin olduğu yer Tekirdağ kolunun odak noktası.
Buradan kırık devam ediyor, Uçmakdere'den Yayaköy'e gidiyor. Bu kez öyle bir izlenim veriyor ki Marmara'nın içinden devam edecek ve Gelibolu kesiminden kırılma yapacak. Bunlar büyük depremin alıştırmaları.