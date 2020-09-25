İstanbul depremi sonrası uzman isimlerden son dakika açıklamaları! 'Kuzey Marmara’da iki deprem bekliyoruz'

"Tekirdağ'a yakın bölgede olduysa bizi o kadar korkutmaz" diyen Pampal, 'Çünkü bu depremin olduğu bölge 1912 Ganos fayı üzeirnde Tekirdağ civarında 7.3'lük bir deprem kırılması ilk orada başladı. 1939'da Erzincan'a geçip ondan sonra 17 Ağustos'ta kırıldı. Kırılmayan sismik boşluk olarak Marmara'nın ortasında Beni asıl İstanbul adına korkutan Orta Marmara... Silivri' ifadelerine yer verdi.

Öte yandan konuyla ilgili deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan da açıklamalar geldi. İşte Ahmet Ercan'ın o açıklamaları: