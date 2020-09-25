SON DAKİKA HABER: Ünlü deprem uzmanı canlı yayında açıkladı! İstanbul’da hissedilen depremin ardından…

Dün İstanbul'da yoğun bir şekilde hissedilen depremin ardından vatandaşlar kısa süreli tedirginlik yaşamıştı. Depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklanırken, sarsıntının büyük deprem öncesi bir uyarı niteliğinde olup olmadığı ise merak konusu oldu. Konuyla ilgili pek çok uzman isimden önemli açıklamalar gelirken, bu noktada en dikkat çekeni Ahaber'e açıklamalarda bulunan Şükrü Ersoy'un açıklamaları oldu. Ersoy, canlı yayında merak edilen soruları yanıtlarken, önemli uyarılarda bulundu.

UZMAN İSİM CANLI YAYINDA AÇIKLADI! BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?

Dün saatler 16.36'yı gösterdiğinde Marmara Ereğlisi ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve Tekirdağ'da yoğun bir şekilde hissedildi. Yaşanan sarsıntının ardından, vatandaşlar bu depremin olası Marmara depreminin tetikleyicisi olup olmadığı ile ilgili araştırma gerçekleştiriyor. Konuyla ilgili Ahaber canlı yayınında Şükrü Ersoy'dan önemli açıklamalar geldi.

İşte o açıklamaları tamamı: