A101 1 Ekim 2020 aktüel kataloğu indirimlerinde hangi ürünler var? Yeni haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu yayında!

A101 1 Ekim 2020 aktüel ürünler listesi bu sabah saatleri ile birlikte satışa çıkıyor. Dar gelirliden yüksek gelirliye kadar pek çok kesime hitap eden A101 marketler zinciri, elektronikten ev aletlerine, tekstilden okul malzemelerine kadar pek çok ürünle tüketicileri kendi bünyesine çekecek. Peki, 1 Ekim Perşembe günü itibariyle A101 aktüel ürünlerinde bu hafta neler var? Sabah.com.tr olarak marketlerde bugün yerini alacak olan A101 aktüel ürünler kataloğuna haberimizin içerisinde yer verdik…
A101 1 Ekim 2020 aktüel ürünler indirimleri için binlerce kişi Perşembe gününe kilitlendi. Katalog içerisinde bulunan birbirinden farklı ürünler büyük ilgi çekerken özellikle teknolojik aletler vatandaşların favorisi oluyor. Sınırlı sayıdaki ürünleri uygun fiyata satın alabilmek için ise Perşembe günü marketin açılış saatlerinde binlerce kişi mağazalara akın ediyor...
A101, ilk marketini 28 Nisan 2008 tarihinde açmıştır. ''İndirim Marketi" konseptinde işletilen A101, 2008 yılından bu yana müşterilerine düşük fiyatlarla kaliteli gıda ve tüketim ürünleri sunmaktadır. Sloganı "Harca Harca Bitmez"dir.
2019'u 9.000 market ile kapatan A101, sadece market değil, perakende sektörünün en yaygın zinciridir. Türkiye'nin 81 ilinde ve her ilçesinde faaliyet göstermektedir. Türkiye'de 47 depodan yaz kış demeden 81 il ve her ilçede 9.000 markete 1200'den fazla ürün tedarik edilmektedir.
A101, en yaygın perakende zinciri olmanın yanı sıra 54.000 çalışanı ve 600'ün üzerinde tedarikçisi ile sektörünün öncüleri arasındadır. A101 Dünya'nın en hızlı büyüyen beşinci perakende şirketi olarak başarısını sınırlarımızın dışına da taşımıştır.
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