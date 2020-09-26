Son dakika haberler! Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? 25 Eylül Günlük tablo ile Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum!

Son dakika haberler… Türkiye corona virüsü vaka sayısı ile ilgili günlük gelişmeler vatandaşların akşam saatlerine doğru gündeminde yer almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük korona tablosu içerisinde geçtiğimiz gün gelen verilere göre; bin 721 pozitif hasta tespit edildiği bildirildi. Öte yandan ülkedeki ağır hasta sayısının bin 573'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı. Peki, Bugün Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İşte 25 Eylül 2020 Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı son dakika gelişmeleri…
Ülkemizde son günlerde artışa geçen pozitif hasta sayısı ikinci dalga tedirginliğine yol açarken vakalarla ilgili günlük veriler de yakından takip ediliyor. Bu kapsamda her gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 saat içerisinde salgına ilişkin yaşanan gelişmeleri vatandaşlarla sosyal medya hesabından güncel olarak paylaşıyor. Şimdi ise gözler 25 Eylül 2020 Türkiye corona virüsü vaka sayısı ile ilgili gelecek yeni rakamlara çevrildi…
Türkiye'de son 24 saatte 1721 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Güncel verilere göre, son 24 saatte 113 bin 317 Kovid-19 testi yapıldı, 1721 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son 24 saatte 74 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1241 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 271 bin 964'e çıktı.
Toplam test sayısı 9 milyon 721 bin 687, vaka sayısı 309 bin 790, vefat sayısı 7 bin 785 olarak kayıtlara geçti.
Aktif hasta sayısı 30 bin 41, ağır hasta sayısı 1573, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,6 oldu.
"SAĞLIKÇILARIMIZ SON DERECE ÖZVERİLİ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, ağır hasta sayısının 1573'e ulaştığına işaret ederek, "Hastalarda zatürre oranı (yüzde 6.6) düşmeye devam ediyor. Bugün tespit edilmiş yeni hasta sayımız 1721. Sağlıkçılarımız son derece özverili. Tedbirlere uyarak sağlık çalışanlarımızın yanında olalım." ifadelerini kullandı
Sağlık Bakanı Uzm. Dr. Fahrettin Koca, Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ile online video konferans toplantısı gerçekleştirdi.
Ankara, Kayseri, Konya, Adana, Malatya, Van, Elazığ, Adıyaman, Ağrı, Yozgat ve Erzurum İl Sağlık Müdürleri ile ayrı ayrı toplantı yapan Sağlık Bakanı Koca, salgının seyri, hasta ve taşıyıcı tespit çalışmaları, tedavi yöntemleri ve alınması gereken ek tedbirler hakkında il bazında değerlendirmelerde bulundu. İl il yapılan değerlendirmelerin ardından filyasyon çalışmaları ve planlanan ek tedbirler hakkında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, toplantının Kayseri bölümünde, Kayseri'nin virüsle mücadelede iyi bir organizasyon örneği göstererek kısa sürede toparlandığına dikkat çekti. Bakan Koca; "Rehavete kapılmadan, aynı disipline duruşla çalışmalara devam edilmesi gerekmekte. Tehdit henüz geçmiş değil. Kayseri'deki vaka sayılarımız her ne kadar gerilemeye başlasa da tedbirleri elden bırakmamalıyız" ifadelerini kullandı.
Korona virüsle olan mücadeleye yorulmadan aynı hızla çalışarak devam edileceği vurgusu yapan İl Sağlık Müdürü Benli ise;
"Bakanlığımız Saha Koordinatörleri ile beraber pandemi sürecini değerlendirerek, yaptığımız planlama ve organizasyonlarla sürec kontrol altına almaya çalışıldı. Aile sağlığı merkezlerinin yanına kurduğumuz 4 adet numune alma çadırı ve ek filyasyon ekiplerimizin göreve başlamasıyla evde, yerinde numune sayılarını arttırıp salgını sahada baskılamayı amaçladık. Ayrıca laboratuvar test sürelerini kısaltarak, iyi durumdaki pozitif vakaların evlerinde ilaç tedavisiyle takip edilmesi planlandı. Geldiğimiz aşamada yapılan filyasyon çalışmalarının ve verilen sağlık hizmetinin kalitesini arttırmak üzere yoğun bir gayret sarf etmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.