İzmir'de başlayan yangın Balıkesir'e dayandı

İzmir'in Bergama ilçesinde Madra Dağı'nda çıkan orman yangını sürüyor. Rüzgarın da etkisiyle bir anda genişleyen yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere karşı 25 arazöz ile mücadele verirken, bölgeye yakın olan Balıkesir ilinden de 6 arazözün İvrindi ilçesine sevk edildiği öğrenildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, Balıkesir'in İvrindi ilçesine kadar genişleyen orman yangınında şiddetli rüzgarın ekipleri zorladığı kaydedildi.