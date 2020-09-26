Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de başlayan yangın Balıkesir'e dayandı

'de başlayan 'e dayandı

'in Bergama ilçesinde akşam saatlerinde başlayan , sert rüzgarın etkisiyle il sınırına dayandı. İvrindi ilçesinde orman yangınına karşı önlem alınırken, arazinin sarp olması ve sık ormandan oluşması söndürme çalışmalarını zorluyor.

İHA
Giriş Tarihi: 27.9.2020 00:18 ABONE OL
İzmir'de başlayan yangın Balıkesir'e dayandı

İzmir'in Bergama ilçesinde Madra Dağı'nda çıkan orman yangını sürüyor. Rüzgarın da etkisiyle bir anda genişleyen yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere karşı 25 arazöz ile mücadele verirken, bölgeye yakın olan Balıkesir ilinden de 6 arazözün İvrindi ilçesine sevk edildiği öğrenildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, Balıkesir'in İvrindi ilçesine kadar genişleyen orman yangınında şiddetli rüzgarın ekipleri zorladığı kaydedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de başlayan yangın Balıkesir'e dayandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA