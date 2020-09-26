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'yı ayağa kaldıran olayda flaş gelişme! Türk bayrağını indirmeye çalışan kişi tutuklandı

’nın Birecik ilçesinde Türk Bayrağını indirmeye çalıştığı iddia edilen şahıs, polis kovalamacası sonucu kayalık alanda yakalandı. Türk bayrağını indirmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 26.9.2020 16:53 Son Güncelleme: 26.9.2020 17:04 ABONE OL
Şanlıurfa'yı ayağa kaldıran olayda flaş gelişme! Türk bayrağını indirmeye çalışan kişi tutuklandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, Türk bayrağını indirmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Meydan Mahallesi'nde şehitler için oluşturulan ormanlık alanda bulunan Türk bayrağını indirmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan U.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen U.K, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ŞEHİR AYAĞA KALKTI

İlçede şehitler için oluşturulan ormanlık alanda bulunan Türk bayrağını önceki gün indirmeye çalışan şüpheli polis tarafından gözaltına alınmıştı. Çok sayıda vatandaşın tepki gösterdiği U.K, zırhlı araçla emniyete götürülmüştü.

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Şanlıurfa'yı ayağa kaldıran olayda flaş gelişme! Türk bayrağını indirmeye çalışan kişi tutuklandı
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