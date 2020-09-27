Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ali Sürmeli kimdir? Ünlü oyuncu Ali Sürmeli kaç yaşında, nereli, rahatsızlığı ne, son durumu nedir, hangi hastanede?

kimdir? Ünlü oyuncu , , , , hangi hastanede?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi oyuncularından ’nin rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bilgisi son dakika olarak duyuruldu. Bu gelişme sonrasında ünlü oyuncuya ilişkin vatandaşlarımız bilgi sahibi olmak adına Ali Sürmeli kimdir, kaç yaşında, , , , hangi hastanede? şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Peki, Ali Sürmeli kimdir, kaç yaşında, nereli, rahatsızlığı ne, son durumu nedir, hangi hastanede? İşte tüm merak edilenler…

Giriş Tarihi: 28.9.2020 01:13 Son Güncelleme: 28.9.2020 01:15 ABONE OL
Ali Sürmeli kimdir? Ünlü oyuncu Ali Sürmeli kaç yaşında, nereli, rahatsızlığı ne, son durumu nedir, hangi hastanede?

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi oyuncusu Ali Sürmeli2nin rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı son dakika olarak duyurulmuştu. Bu haberin sonrasında ünlü oyuncuyla ilgili olarak kimdir, kaç yaşında, , , , hangi hastanede? Sorularına yoğun olarak yanıt aranmaya başlandı.

ALİ SÜRMELİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, RAHATSIZLIĞI NE, SON DURUMU NEDİR, HANGİ HASTANEDE?

EDHO oyuncusu Ali Sürmeli'ye ilişkin Ali Sürmeli kimdir, kaç yaşında, nereli, rahatsızlığı ne, son durumu nedir, hangi hastanede? Sorularına ilişkin detaylar şöyle;

Ali Sürmeli kimdir? Ünlü oyuncu Ali Sürmeli kaç yaşında, nereli, rahatsızlığı ne, son durumu nedir, hangi hastanede?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar olmaz ve bir dönemin fenomen dizisi Kurtlar Vadisi'nde rol alan ünlü oyuncu , evinde fenalaşarak Kadıköy'de yer alan özel bir hastaneye götürüldü. Sürmeli'nin beyin kanaması geçirdiği ve ameliyatının sürdüğü belirtildi.

Ali Sürmeli kimdir? Ünlü oyuncu Ali Sürmeli kaç yaşında, nereli, rahatsızlığı ne, son durumu nedir, hangi hastanede?

ALİ SÜRMELİ KİMDİR?

1985'de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı "Tiyatro" bölümünden mezun olan , , Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı.

Ali Sürmeli kimdir? Ünlü oyuncu Ali Sürmeli kaç yaşında, nereli, rahatsızlığı ne, son durumu nedir, hangi hastanede?

Sinema filmleri ve dizilerde oynadı. İlk başrolü 1995 yılında oynadığı ve yönetmenliğini Tülay Eratalay'ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı filmdir. Deli Yürek dizisiyle televizyonda tanındı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde can verdiği Zaza Dayı karakteriyle hafızalara kazındı. , Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ali Sürmeli kimdir? Ünlü oyuncu Ali Sürmeli kaç yaşında, nereli, rahatsızlığı ne, son durumu nedir, hangi hastanede?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA