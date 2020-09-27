Ali Sürmeli kimdir? Ünlü oyuncu Ali Sürmeli kaç yaşında, nereli, rahatsızlığı ne, son durumu nedir, hangi hastanede?

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi oyuncusu Ali Sürmeli2nin rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı son dakika olarak duyurulmuştu. Bu haberin sonrasında ünlü oyuncuyla ilgili olarak Ali Sürmeli kimdir, kaç yaşında, nereli, rahatsızlığı ne, son durumu nedir, hangi hastanede? Sorularına yoğun olarak yanıt aranmaya başlandı.
EDHO oyuncusu Ali Sürmeli'ye ilişkin Ali Sürmeli kimdir, kaç yaşında, nereli, rahatsızlığı ne, son durumu nedir, hangi hastanede? Sorularına ilişkin detaylar şöyle;
Eşkiya Dünyaya Hükümdar olmaz ve bir dönemin fenomen dizisi Kurtlar Vadisi'nde rol alan ünlü oyuncu Ali Sürmeli, evinde fenalaşarak Kadıköy'de yer alan özel bir hastaneye götürüldü. Sürmeli'nin beyin kanaması geçirdiği ve ameliyatının sürdüğü belirtildi.
1985'de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı "Tiyatro" bölümünden mezun olan Ali Sürmeli, , Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı.
Sinema filmleri ve dizilerde oynadı. İlk başrolü 1995 yılında oynadığı ve yönetmenliğini Tülay Eratalay'ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı filmdir. Deli Yürek dizisiyle televizyonda tanındı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde can verdiği Zaza Dayı karakteriyle hafızalara kazındı. Ali Sürmeli, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alıyor.