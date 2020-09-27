Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 166. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV ile EDHO yeni sezon 165. Bölümde neler olmuştu?

Yeraltı dünyasına çok küçük yaşlarda girerek giderek zirveye çıkan Hızır Çakırbeyli ile ailesinin yaşamını konu alan ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166. Bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO 166. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusuyla meraklı bekleyişini sürdüren diziseverler yeni fragmana erişmek adına araştırmalarına devam ederken EDHO yeni sezon 166. Bölümde neler olacak? sorusuna da yanıt arıyor.
Yeni sezon Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 166. Bölüm fragmanını ve diğer tüm detaylar şöyle;
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166. Bölüm Fragmanı. Yeni sezon ilk bölüm fragmanı | Video
Herkes tarafını seçiyor!
Hızır, dostlarının ihanetiyle masadan gönderilirken, Feyyaz, en başından beri ince ince işlediği hain planlarının neticesine ulaşmıştır. Sırada, masanın hakimiyetini tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan'ı öldürmek ardından da tüm masa üyelerini bitirmek vardır. Yapılan plan doğrultusunda Kasaplar, Çakırbeyliler için düzenlenen suikastın başarılı geçtiği haberini verecek, bu haberi bekleyen Feyyaz ise kalıcı bir barış yapmak bahanesiyle bir araya topladığı masa üyelerinin işini bitirecektir. Nitekim işler bu kez planladığı gibi gitmez.
Dostu tarafından ihanete uğradığını düşünen İlyas'ın Behzat'a karşı tavrı sert ve nettir. Artık hiçbir dostu kalmadığını düşünüp üzülürken; Ömür'ün de yaşanacakları önceden bildiğini öğrendiğinde, kimseye güvenmemesi gerektiğini bir kere daha anlayacaktır. Nihayetinde Façalı ve Çakırbeyli aileleri arasında bir taraf seçmek zorunda kalacak tek kişi yalnızca Ömür olmayacaktır. Tipi ve Haşmet'in, kardeşim dediği Hızır'a ihanet etmelerine razı gelemeyecek olan Emine de restini çekip evinden ayrılır. Hem kardeşinin hem de eşinin sırtını döndüğü Haşmet'in Behzat'ı da kaybetmesi an meselesidir. Bu ayrılıklara en çok üzülecek olan kişi ise tek amacı sevdiklerini bir arada tutmak olan Hızır olacaktır.
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