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Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümüne özel marş ve klip

İletişim Başkanlığınca yıl dönümü dolayısıyla marş ve klip hazırlandı.

AA
Giriş Tarihi: 27.9.2020 20:00 Son Güncelleme: 27.9.2020 20:13 ABONE OL
Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümüne özel marş ve klip

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan, zaferin yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan marş ve klibi paylaştı.

Altun paylaşımında marştan, "Ben şehit oğluyum kulak ver ey dünya, ay-yıldızlı vatanın evladıyım unutma, ecdadımın kanından akar damarlarımda, can verir can alırız mavi vatan uğruna" dizelerine yer verdi.

Türkiye'nin "Mavi Vatan" mücadelesinin anlatıldığı klipte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiiri de yer aldı.

İletişim Başkanlığınca Preveze Deniz Zaferinin yıl dönümü dolayısıyla marş ve klip hazırlandı | Video

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Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümüne özel marş ve klip
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