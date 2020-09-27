Taksim Camii Ramazan’da açılacak

İstanbul'un yeni simgelerinden Taksim Camii'nin yüzde 80'i tamamlandı. Temeli 17 Şubat 2017'de atılan caminin inşaatını ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "İç süslemeleri ve hattatların yapacağı son işçiliği de düşünürsek Ramazan Ayı'nda yani nisanda büyük bir heyecanla Taksim Camii'ni ibadete açacağız, hazırlıklar bu istikamette devam ediyor" dedi. 2 bin 575 kişinin aynı anda namaz kılabileceği kapalı alana sahip cami Türk İslam sanat eserlerinin sergilendiği sergi ve kültür merkezi de olacak.