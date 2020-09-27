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kimdir? Ünlü oyuncu , nereli kaç yaşında vefat etti?

Türk sinemasının önemli isimlerinden ölüm yıldönümünde anıldı. Kariyeri boyunca pek çok filmde rol almasının yanı sıra seslendirme sanatçılığı da yapan Kurtiz’e ilişkin ölüm yıldönümünde bilgi edinmek amacıyla , nereli kaç yaşında vefat etti? Şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırmalar yapılıyor. Peki, kimdir, nereli kaç yaşında vefat etti? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 28.9.2020 01:32 Son Güncelleme: 28.9.2020 01:33 ABONE OL
Tuncel Kurtiz kimdir? Ünlü oyuncu Tuncel Kurtiz, nereli kaç yaşında vefat etti?

Türk dizi ve film camiasının en önemli isimlerinden olan ölüm yıldönümünde sevenleri tarafında anıldı. En son Ezel adlı dizide canlandırdığı karakterle ustalığını konuşturan Kurtiz'e ilişkin ölüm yıldönümü sebebiyle bilgi edinmek adına , nereli kaç yaşında vefat etti? Şeklinde sorularla yoğun araştırmalar yapılıyor.

TUNCEL KURTİZ KİMDİR, NERELİ KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Usta oyuncuya ilişkin kimdir, nereli kaç yaşında vefat etti? Sorularının yanıtları şöyle;

Tuncel Kurtiz kimdir? Ünlü oyuncu Tuncel Kurtiz, nereli kaç yaşında vefat etti?

, 1 Şubat 1936 tarihinde İzmit'in Bahçecik nahiyesinde dünyaya geldi. Babası Hamdi Valâ Kurtiz Selanik doğumlu bir Türk bürokratı, annesi Müfide Kurtiz Boşnaktır. Sezgin ve Rengin adında iki kardeşi vardır. Bürokrat babasının görevi gereği ilkokulu sekiz farklı şehirde bitirdi. Ortaokulu Edremit'te okudu. Yine farklı şehirlerde devam ettiği lise hayatını Haydarpaşa Lisesi'nde sonlandırdı.Üniversitede kısa bir süre hukuk fakültesinde, daha sonra ise İngiliz filolojisi, felsefe, psikoloji ve sanat tarihi bölümlerinde okudu; ancak hiçbirinden mezun olmadı. İlk işi, İETT'de ışık kontrolörlüğü oldu.

Oyunculuğa tiyatro ile başlayan Kurtiz, ilk olarak 1958 yılında, Haldun Dormen Tiyatrosu'nda sahne aldı. Yurt içi ve yurt dışında pek çok tiyatroda (A.B.D, Almanya, İsveç, Hollanda vs..) sahne alan başarılı oyuncu, Şeyh Bedrettin Destanı, Keşanlı Ali Destanı, Devr-i Süleyman gibi pek çok tiyatro oyununda rol aldı.

1964 yılında rol aldığı ve Orhan Günşiray'ın yönettiği Şeytan'ın Uşakları adlı sinema filmi ile beyazperdeye adım atan Kurtiz, sinemadan da bir daha kopmadı. Yılmaz Güney'in Sürü, Umut ve Duvar gibi efsanevi filmlerinin de aralarında yer aldığı 100'e yakın filmde rol aldı.

Tuncel Kurtiz kimdir? Ünlü oyuncu Tuncel Kurtiz, nereli kaç yaşında vefat etti?

Türkiye sinema tarihinin diğer klasiklerinden Tunç Okan filmi 'Otobüs', Erden Kıral imzalı 'Kanal' gibi filmlerde rol aldı. 1981 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Senaryo Ödülü"nü Nurettin Sezer ile kaleme aldığı "Gül Hasan" filminin senaryosuyla kazandı.

12 Eylül 1980 darbesi sonrasında Yılmaz Güney'in ölümüyle memleketine küsüp yurtdışında yaşamaya başladı. İsveç, ABD ve Almanya'da tiyatro kariyerini başarıyla sürdüren, yabancı tiyatro ve sinema projelerinde yer alarak yeteneğini ispatlayan sanatçı Türkiye 'ye 90'larda tekrar döndü. Yeşilçam'ın eski solcusu olarak bilinen yapımcı, yönetmen ve oyuncularıyla ilişkilerini sürdürdü.

Tuncer Kurtiz'in genç nesiller tarafından tanınması ise, son yıllarda oynadığı T.V. dizileri sayesinde oldu. 2003 yılında Alacakaranlık, 2006 yılında ise Hacı adlı dizilerde rol alan Kurtiz, özellikle 2007 yılında yayınlanan Asi ve 2009 yılında vizyona giren Ezel adlı dizilerle beraber popüleritesini büyük oranda arttırdı. Ezel adlı dizide canladırdığı Ramiz Dayı karakteri o kadar fazla sevildi ki, adına fan klüpleri kuruldu, filmde seslendirdiği replikler dillerden düşmez oldu.

Tuncel Kurtiz kimdir? Ünlü oyuncu Tuncel Kurtiz, nereli kaç yaşında vefat etti?

1979 yılında çekilen sinema filmi Gül Hasan ile yönetmenliği denemiş olan Kurtiz ayrıca Gül Hasan ve Bereketli Topraklar Üzerinde (1980) adlı filmlerin senaryosunu da yazmıştır.

Ekim 2011'de 48. Altın Portakal Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü" verildi

Altın Portakal, Gümüş Ayı ve Altın Böcek ödüllerinin sahibi olan , Ezel adlı T.V. dizisinde Ramiz Dayı karakterini canlandırmıştır. "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde ise Şeyhülislam Ebu Suud karakterini canlandırmıştır.

, 2010 Yaz döneminde Edremit'in Çamlıbel kasabasında eşi ve kayın biraderi ile birlikte işlettiği Zeytinbağı adlı butik otelden NTV için 'Tuncel Kurtiz ve Dostları' başlıklı bir program sundu, BBC'nin 'Hayat' adındaki belgeselini seslendirdi. Aynı yıl BBC'nin Hayat (Life) belgeselini seslendirmiştir.

Tuncel Kurtiz, Menend Kurtiz ile evli idi. Aslı adında bir kızı ve Mirza adında bir oğlu vardır.

Tuncel Kurtiz, 27 Eylül 2013 tarihinde İstanbul Etiler'deki evinde düşerek başını çarpması sonucu 77 yaşında hayata veda etti.

Ödülleri:

  • 2008 - 15. Altın Koza Film Festivali, Usta Oyunucu Ödülü,
  • 2008 - İtalya Taormina Film Festivali, Sanat Ödülü,
  • 2008 - Yeşilçam Ödülleri, Yaşamın Kıyısında filmi ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü,
  • 1986 - Berlin Film Festivali, Gümüş Ayı ödülü,
  • 1981 - Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Senaryo Ödülü"nü Nurettin Sezer ile "Gül Hasan" filminin senaryosuyla kazandı
  • 1994 - Altın Portakal Festivali, Bir Aşk Uğruna filmi ile en iyi yardımcı erkek oyuncu,
  • 2002 - Sadri Alışık Ödülleri, Şellale filmiyle en iyi yardımcı erkek oyuncu.
  • 2011 - 48. Altın Portakal Film Festivali'nde Yaşam Boyu Başarı ödülü

Oynadığı bazı tiyatro oyunları :

  • 1998 - Çok Tuhaf Soruşturma : Ferhan Şensoy - Orta Oyuncular
  • 1997 - Şeyh Bedrettin : Nazım Hikmet
  • 1985 - Mahabaratta : Hint Destanı - Peter Brook
  • 1984 - Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - Berlin Schaubühne Tiyatrosu
  • 1969 - Teneke : Yaşar Kemal
  • 1968 - Kaplan ve Daktilolar - Genar Tiyatrosu
  • 1968 - Samanyolu (oyun) : Karl Wittlinger - Genar Tiyatrosu
  • 1968 - Devri Süleyman : Aydın Engin - Genar Tiyatrosu
  • 1967 - Yolcu : Nazım Hikmet - Genar Tiyatrosu
  • 1964 - Kalbin Sesi - Halkın Gözü : Peter Shaffer - KEnt Oyuncuları
  • 1963 - Martı : Anton Çehov - Kent Oyuncuları
  • 1962 - Altın Yumruk : Dormen Tiyatrosu
  • 1962 - Ayı Masalı : Dormen Tiyatrosu
  • 1962 - Şahane Züğürtler : Dormen Tiyatrosu
  • 1958 - Zafer Madalyası : Thomas HeggenJoshua Logan - Dormen Tiyatrosu

Film ve dizileri :

  • 1964 - Şeytanın Uşakları
  • 1965 - Üçünüzü De Mıhlarım
  • 1965 - Son Kuşlar
  • 1965 - Sokakta Kan Vardı
  • 1965 - Sokaklar Yanıyor
  • 1965 - Sayılı Kabadayılar
  • 1965 - Krallar Kralı
  • 1965 - Konyakçı
  • 1965 - Kanlı Meydan
  • 1965 - Haracıma Dokunma
  • 1965 - Güzel Bir Gün İçin
  • 1965 - Büyük Şehrin Kanunu
  • 1965 - Bitmeyen Yol
  • 1965 - Bir Caniye Gönül Verdim
  • 1965 - Ben Öldükçe Yaşarım
  • 1965 - Babasız Yaşayamam
  • 1966 - Ağaların Savaşı
  • 1966 - Zehirli Kucak
  • 1966 - Yiğit Yaralı Olur
  • 1966 - Silahların Kanunu
  • 1966 - Silahına Sarılan Adam
  • 1966 - Nikahsızlar
  • 1966 - Kıran Kırana
  • 1966 - Karanlıkta Vuruşanlar
  • 1966 - Kanunsuz Yol
  • 1966 - Kanunsuz Dağlar
  • 1966 - Kanlı Mezar
  • 1966 - Kader Çıkmazı
  • 1966 - Hudutların Kanunu
  • 1966 - Dört Kurşun
  • 1966 - Çirkin Kral
  • 1966 - Çingene
  • 1966 - At Avrat Silah
  • 1967 - Kuduz Recep (Aslan Arkadaşım)
  • 1967 - Krallar Ölmez
  • 1967 - Bana Kurşun İşlemez
  • 1970 - Umut
  • 1970 - Tatort
  • 1974 - Otobüs
  • 1977 - Nehir
  • 1978 - Kanal
  • 1978 - Sürü
  • 1979 - Gül Hasan
  • 1979 - Bereketli Topraklar Üzerinde
  • 1981 - Kleiner Mann was tun
  • 1983 - Kalabaliken i Bender
  • 1983 - Duvar
  • 1984 - Turkse Video
  • 1985 - Die Abschiebung
  • 1985 - Vägen till Gyllenblå!
  • 1987 - Den Frusna Leoparden
  • 1986 - Hiuch HaGdi
  • 1987 - Aufbrüche
  • 1988 - Livsfarlig Film
  • 1989 - Noel Baba
  • 1989 - Täcknamn Coq Rouge
  • 1989 - Mahabharata
  • 1990 - Skyddsängeln
  • 1990 - Zeit der Rache
  • 1990 - Die Hallo-Sisters
  • 1992 - Kvällspressen
  • 1993 - Çakalların İzinde
  • 1993 - Korkunun Karanlık Gölgesi
  • 1993 - Ağrı'ya Dönüş
  • 1994 - Bir Aşk Uğruna
  • 1994 - Aşk Ölümden Soğuktur
  • 1995 - Cemile ve Umudun Masalı
  • 1996 - Cemile
  • 1996 - Usta Beni Öldürsene
  • 1996 - Tabutta Rövaşata
  • 1996 - Işıklar Sönmesin
  • 1996 - İstanbul Kanatlarımın Altında
  • 1997 - Gräfin Sophia Hatun
  • 1997 - Çökertme
  • 1997 - Akrebin Yolculuğu
  • 1998 - Vive la mariée... et la libération du Kurdistan
  • 1998 - Hoşçakal Yarın
  • 1999 - Kurtlar Sofrası
  • 2000 - Kumru
  • 2001 - O da Beni Seviyor
  • 2001 - Şellale
  • 2001 - A cavallo della tigre
  • 2003 - Alacakaranlık
  • 2003 - İnat Hikayeleri
  • 2006 - Hacı
  • 2007 - Kara Duvak
  • 2007 - Yaşamın Kıyısında
  • 2007 - Asi
  • 2008 - Jack Hunter and the Lost Treasure of Ugarit
  • 2008 - Lal
  • 2008 - Güz Sancısı
  • 2009 - Kayıp Armağan
  • 2009 - Siyah Beyaz
  • 2009 - 2011 - Ezel
  • 2012 - 2013 - Muhteşem Yüzyıl
  • 2013 - Mutlu Aile Defteri
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Tuncel Kurtiz kimdir? Ünlü oyuncu Tuncel Kurtiz, nereli kaç yaşında vefat etti?
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