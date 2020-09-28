Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ağır hasta ve yeni vakada düşüş eğilimi

Ağır hasta ve yeni vakada düşüş eğilimi

Giriş Tarihi: 28.9.2020 ABONE OL
Ağır hasta ve yeni vakada düşüş eğilimi
Türkiye'de dün test yapılan 101 bin 119 kişiden 1467'sine Kovid-19 tanısı konulurken, 68 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 7 bin 997, ağır hasta sayısı 1583 oldu. 1116 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 275 bin 630'a yükseldi. Zatürre oranı 6.5'e geriledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayımız azaldı. Zatürre oranı da düşmeye devam ediyor. Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde. Tedbirlerin netice verdiği tartışmasız bir gerçek" dedi. ANKARA
ARKADAŞINA GÖNDER
Ağır hasta ve yeni vakada düşüş eğilimi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA