Ağır hasta ve yeni vakada düşüş eğilimi

Türkiye'de
dün test yapılan 101 bin
119 kişiden 1467'sine
Kovid-19 tanısı konulurken,
68 kişi hayatını
kaybetti. Toplam
can kaybı 7 bin
997, ağır hasta
sayısı 1583 oldu. 1116 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla,
iyileşenlerin sayısı 275 bin 630'a yükseldi.
Zatürre oranı 6.5'e geriledi. Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca, "Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayımız
azaldı. Zatürre oranı da düşmeye
devam ediyor. Yeni hasta sayısı azalma
eğiliminde. Tedbirlerin
netice verdiği tartışmasız
bir gerçek" dedi.
ANKARA