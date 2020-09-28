Ağır hasta ve yeni vakada düşüş eğilimi

dün test yapılan 101 bin119 kişiden 1467'sineKovid-19 tanısı konulurken,68 kişi hayatınıkaybetti. Toplamcan kaybı 7 bin997, ağır hastasayısı 1583 oldu. 1116 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla,iyileşenlerin sayısı 275 bin 630'a yükseldi.Zatürre oranı 6.5'e geriledi. Sağlık Bakanı FahrettinKoca, "Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayımızazaldı. Zatürre oranı da düşmeyedevam ediyor. Yeni hasta sayısı azalmaeğiliminde. Tedbirlerinnetice verdiği tartışmasızbir gerçek" dedi.ANKARA