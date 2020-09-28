Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik alçak saldırısı sonrası Hrant Dink'in o sözleri gündem oldu

Türkiye'nin yakın tarihinde Ermeni vatandaşlar hedef gösterilerek provokasyon yapıldığına bu ülke şahit oldu. Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı sonrasında da aynı provokasyona yönelik çalışmalar yapıldığı gözlemleniyor. Türkiye'de Ermeni vatandaşlara yönelik provokasyon hesapları yapanlar var. Sosyal medyada yer alan bir video Ermeni vatandaşlara yönelik hesap içerisinde olanlara en güzel cevabı veriyor.

Hrant Dink’in o sözleri unutulmadı: "Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi lazım!" | Video

AVRUPALI NİYE BENİ ÖPÜYOR?

2007 yılında bir suikast sonucu öldürülen Hrant Dink, katıldığı televizyon programlarında kendisi için "Avrupa beni niye öpüyor?" diye sormuştu. Ardından şu cümleleri söylemişti: "Yok mu burada bir azınlık sorunu. Beni apar topar çıkardılar. Efendim Amerika'dan gelmişler, Avrupa'dan gelmişler, devletin erkânı önde oturuyor. Çıktım bu aynı sorunu anlattım. Sonra gittim baktım, Avrupalılar geldi, beni öpüyorlar. Ya bu Avrupalılar beni niye öpüyor? 'Ben ülkemi Avrupalıya mı şikâyet ettim' diye kendi kendime böyle bir şey oldum."

İŞGAL ETTİĞİ TOPRAKLARDAN ÇEKİLMESİ LAZIM

Hrant Dink, Ermenistan'ın işgal ettiği Karabağ hakkında ise şunları söylemişti: Başta şu Karabağ sorununun çözülmesi gerek. Azerbaycan, Türkiye, Ermenistan, Rusya ve ABD neyse artık. Bir araya gelip orada. Açıkça söylüyorum Ermenistan'ın işgal etmiş olduğu topraklardan çekilmesi lazım!"