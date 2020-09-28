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Eşiyle tartışan koca dehşet saçtı: 3 yaralı

’de eşi Şengül K. ile tartışan 60 yaşındaki K., eşini, kayınvalidesini ve baldızını silahla ağır yaraladıktan sonra kaçtı. zanlıyı olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 28.9.2020 ABONE OL
Eşiyle tartışan koca dehşet saçtı: 3 yaralı
Esenler'de bir kişi, eşini, kayınvalidesini ve baldızını silahla vurarak yaraladı. İddialara göre, Süleyman K. (60) dün 16.30 sıralarında kayınvalidesinin Oruç Reis Mahallesi'ndeki evine geldi. Bir süre eşi Şengül K ile tartışan Süleyman K., silahını çıkartarak evde bulunan eşi, kayınvalidesi ve baldızını silahla vurdu. Zanlı olayın ardından kaçarken ihbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri yaralı Şengül K., Güzel K. ve Yıldız K.'yi hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayın yaşandığı evin sokağına şerit çekerek evde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde evde çok sayıda boş kovan bulundu. Polisler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda eşini, kayınvalidesi ve baldızını silahla vuran şüpheli Süleyman K. yakalanarak gözaltına alındı.
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Eşiyle tartışan koca dehşet saçtı: 3 yaralı
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