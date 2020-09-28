Haşhaşiler kimlerdir? Hasan Sabbah tarafından kurulan Haşhaşiler nerede yaşadılar?

Türk tarihine damga vurmuş isimlerden Hasan Sabbah tarafından kurulan Haşhaşiler 1090 – 1273 yılında etkin rol oynadı. En büyük amacı Büyük Selçuklu Devleti'ni yıkmak olan Haşhaşinler veya Haşhaşin Tarikatı, sarp bir kayalığın tepesinde, ulaşılmaz Alamut Kalesi'nde yaşamışlardır. Fatımiler devleti içindeki dinsel bir hizipleşme sonucu ortaya çıkan Haşhaşiler kimlerdir? Haşhaşiler nerede yaşadılar?

HAŞHAŞİLER KİMLERDİR?

Hasan Sabbah tarafından 1090 yılında kurulan Haşhaşiler dinî tarikat ve siyasî örgüttür. Haşhaşiler, Orta Çağ İslam dünyasında çok önemli rol oynamışlardır. Büyük Selçuklu Devleti'nin en parlak döneminde düşüşe geçmesine ve Sencer, Berkyaruk ile Muhammed Tapar arasındaki taht kavgalarına önemli etkide bulunmuşlardır. Haşhaşilerin en büyük amacı ise Büyük Selçuklu Devleti'ni yıkmak olarak biliniyor.

HAŞHAŞİLER NEREDE YAŞADILAR?

Farklı bir dini ekole dayalı üst düzey dini bilgi birikimine ve otoriter bir liderlik karakterine sahip olduğu bilinen Hasan Sabbah tarafından kurulan Haşhaşiler; İran, Irak ve Suriye'de yaşamışlardır. Haşhaşinler veya Haşhaşin Tarikatı 1090 yılının Eylül ayında İsmaili din adamı Hasan Sabbah tarafından kurulmuş bir dini tarikat ve siyasi bir örgüttür.

Tarikat 11.yy'da İsmaililik mezhebi esaslarına dayanan Fatımiler devleti içindeki dinsel bir hizipleşme sonucu ortaya çıkmıştır. En önemli saldırıları arasında Başta Nizamülmülk olmak üzere Büyük Selçuklu yetkililerinin, Abbasi din görevlilerinin ve bazı Haçlı liderlerinin öldürülmesi, Selahaddin Eyyubi'ye suikast girişimi yer alır.

Haşhaşiler, sarp bir kayalığın tepesinde, ulaşılmaz Alamut Kalesi'nde yaşamışlardır.