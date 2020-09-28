Son dakika haberi: 17 yaşındaki zihinsel engelli kızı taciz edip pazarlamaya kalktılar! Babannesi gözyaşları içinde anlattı...

'ÇOK BEĞENDİM, BANA AYARLA'

Korkuteli'ne taşınalı 3 ay olduğunu aktaran Gülbeyaz A., "Taşındıktan 15- 20 gün sonra, ev sahibimin kızı, torunumla dışarı çıkmak istedi. Ev sahibimin kızı N.P., F. isminde bir kız arkadaşı ile torunumu alıp, gezmeye gitti. Çocuğumun fotoğrafını Y.T. ismindeki şahsa gönderiyorlar. Bu şahıs da 'Çok beğendim, bana ayarla' diyor, bunlar faaliyete geçiyor" diye konuştu.

'ÇOCUĞUMUN ÖZEL BÖLGELERİNE DOKUNMAYA BAŞLIYOR'

Bu olaydan 1- 2 gün sonra torunu G.A. ve kardeşi Y.E.A. ile komşu kızı N.P.'nin yeniden dışarı çıktıklarını kaydeden Gülbeyaz A., şöyle konuştu:

"N.P., erkek torunum Y.E.A.'ya saldırıyor ve boğazını sıkmaya başlıyor. Y.E.A., 'Abla geç kaldık babaannem kızar' demesine rağmen çocuğumu bırakmıyor, boğazını sıkıyor. O esnada 2 bekçi olayı görüyor, 'Ne yapıyorsun sen neden boğazını sıkıyorsun?' diyerek müdahale ediyorlar.

Y.E.A., eve geldi. Ablasının nerede olduğunu sordum, 'N.P. bırakmadı' dedi. Aramaya başladım fakat telefonlarıma cevap alamadım. Torunum oradan ayrıldıktan sonra N.P., Y.T.'yi arayarak kanala çağırıyor. Şahıs oraya yanında H. isimli bir çocukla geliyor. Dördü, Şehitler Parkı'na gidiyor. N.P., 'Ben sigara içmeye gidiyorum' diyerek Y.T.'ye benim torunumu teslim ediyor. Y.T., çocuğumun özel bölgelerine dokunmaya başlıyor. Çocuğum 'Sen ne yapıyorsun' deyince, Y.T., 'Ben seni çok beğendim, seninle beraber olmak istiyorum' ifadesini kullanıyor.

Çocuk vurmaya başlıyor. Benim çocuğumu, bir eliyle ağzını kapatarak yere yatırıyor. Tacizde bulunuyor. Çocuğum tekme atarak kurtuluyor. Eve geldiğinde üstü başı ıslak vaziyetteydi.

Ne olduğunu sorduğumda 'Kola döküldü' diye cevap verdi. İki parmağını ağzına sokarak, bebek gibi yatıyor, yemek yemesi bitti, psikolojisi çökmüş durumda, konuşamıyor. Çocuğumda anormallik olduğunu fark ettim ama bu boyutta olduğunu anlamadım."