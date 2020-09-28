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Haberler Yaşam Haberleri Uyanış Büyük Selçuklu dizisi konusu ve oyuncuları! TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncu kadrosu

dizisi konusu ve oyuncuları! 1 Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncu kadrosu

1 ekranlarının yeni dizisi dizisi bugün izleyiciyle buluşuyor. Yeni dizinin tarihimizin belli bir bölümünü yansıtacak olması diziyi izlemek isteyenleri heyecanlandırırken da oldukça merak ediliyor. TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncu kadrosu ve diğer tüm detayları bu başlık altında bulabilirsiniz. İşte Uyanış Büyük Selçuklu dizisi konusu ve oyuncuları…

Giriş Tarihi: 28.9.2020 20:26 Son Güncelleme: 28.9.2020 20:26 ABONE OL
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi konusu ve oyuncuları! TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncu kadrosu

dizisi bugün 1 ekranlarında izleyicilerin evlerine konuk oluyor. İlk bölümü merak beklenen dizinin tarihimizin belli bir bölümünü işleyecek olması seyircilerin merakını daha da arttırıyor. Bu bağlamda en fazla merka edilen konular arasında bulunuyor.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI

TRT 1'in yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'ya ilişkin merak edilen oyuncu kadrosu ve konusuna ilişkin detaylar şöyle;

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi konusu ve oyuncuları! TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncu kadrosu

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ KONUSU

Aşkla, sırla ve mücadele ile yoğrulmuş destansı bir yolculuk…

  • Melikşah, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın ölümünün ardından tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır. Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı sebebiyle yeni doğan bebek, devletin devamlılığı için tehlike arz ediyordur. Melikşah için bu durum çok zor olsa da onu bir daha görmemek ve sormamak üzere Nizamülmülk'e teslim eder.
  • Sultan Melikşah, Sultan Alparslan'dan aldığı Selçuklu Devleti'nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır.
  • Doğumundan itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah'ın fedaisi yapar. Nizamülmülk'ün en güvendiği adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu görevleri üstlenmeye hazırdır.
  • Melikşah ve Sencer türlü tehlikeler ile mücadele ederken en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları, Gazalî gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi irfan sahibi kişiler olacaktır. Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah'ın hatunu olmanın verdiğii güçle devlete hâkim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah'ın anası Seferiye, Melikşah'ın oğlu Tapar'ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.
  • Selçukluyu yıkmaya yeminli Hasan Sabbah, devlete hâkim olmak isteyen Terken'in kurduğu tehlikeli entrikalar ve hepsinin ortasında amansız bir mücadeleye giren Sencer'in Turna ile yaşayacağı fırtınalı aşk...
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi konusu ve oyuncuları! TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncu kadrosu

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ OYUNCULARI

  • Buğra Gülsoy
  • Gürkan Uygun
  • Hatice Şendil
  • Leyla Lydia Tuğutlu
  • Ekin Koç
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Uyanış Büyük Selçuklu dizisi konusu ve oyuncuları! TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncu kadrosu
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