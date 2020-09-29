Cerrahpaşa’da tarihi gün

Türkiye Çin'de geliştirilen koronavirüs aşısının çalışmalarında yer alıyor. Türkiye'de aşı çalışmalarının yürütüldüğü 24 merkezden biri olan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, gönüllülere ilk aşılamayı dün yaptı. Aşı çalışmasına katılan 400 gönüllünün çoğunluğu sağlık çalışanı. Tek şart, gönüllülerin daha önce koronavirüs geçirmemiş olmaları. Bu yüzden gönüllülere PCR ve antikor testi yapılıyor. Eğer her iki test de negatif çıkarsa gönüllülere aşının ilk dozu veriliyor. Sonra gönüllüler takip edilerek, yan etkiler merkeze bildirilecek.



İLK AŞI UYGULANDI

Aşı ilk olarak, hastanede hasta bakıcı olarak çalışan Asım Baştürk'e uygulandı. Prof. Dr. Fehmi Tabak, "Bu pandemide oyun değiştirici uygulama aşı olacaktır. Ön veriler ve tahminimiz bu yıl sonu ve 2021 başlarında tüm dünyada aşılanmaya geçileceği yönündedir" dedi.

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