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'de dolunun vurduğu kuşlar öldü

'de etkili olan sağanak yağış ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle birçok nokta beyaza bürünürken, çok sayıda kuşun öldüğü görüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 29.9.2020 17:01 ABONE OL
Kadıköy'de dolunun vurduğu kuşlar öldü

Meteorolojinin uyarılarının ardından özellikle Boğaz çevresi ve Kadıköy'de dolu yağışı etkili oldu. Sağanak yağış ve ardından başlayan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yağış nedeniyle Kadıköy'de bazı noktalarda yerler kısa sürede beyaza büründü.

Vatandaşlar, araçlarının hasar görmemesi için önlem almaya çalıştı. Dolu yağışı nedeniyle çok sayıda kuşun öldüğü görüldü.

Belediye ekipleri, parktaki ölü kuşları poşetlere koyarak topladı. Çok sayıda kuşun da yağmur ve doludan ıslanarak olumsuz etkilendiği görüldü.

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Kadıköy'de dolunun vurduğu kuşlar öldü
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