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Komşusuna kızdı 3 köpeği bıçakladı

Beylikdüzü’de komşusu ile tartışan adam yan bahçeye geçip komşusuna ait 3 köpeği bıçakladı birini öldürdü. Yaralı köpeği sürükleyerek kendi bahçesine kadar götüren adam Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Ekiplerince gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 29.9.2020 11:07 Son Güncelleme: 29.9.2020 11:11 ABONE OL
Komşusuna kızdı 3 köpeği bıçakladı

Beylikdüzü'nde komşusunun bahçesindeki 3 köpeği bıçaklayan ve birinin ölmesine neden olan Faruk Ö. Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Komşusuna kızdı 3 köpeği bıçakladı

Ellerinde kesikler bulunan ve komşusu ile husumetli olduğu öğrenilen şüphelinin ifadesinde köpekleri bıçakladığını kabul ettiği ileri sürüldü.

Komşusuna kızdı 3 köpeği bıçakladı

Beylikdüzü Sahil Mahallesi Marmara Caddesinde dün meydana gelen olayda Bora B. isimli şahıs polisi arayıp "Camımı kırıp, köpeklerimi öldüren şahıs var" diyerek yardım istedi.

Komşusuna kızdı 3 köpeği bıçakladı

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçti. Hızla olay yerine giden ekipler bir köpeğin cansız şekilde yerde yattığını gördü. İddiaya göre bahçeye giren kişi önce köpekleri bıçakladı. Birini öldürdü yaraladığı köpeği de sürükleyerek kendi evinin bahçesine taşıdı.

Komşusuna kızdı 3 köpeği bıçakladı

Bahçedeki kan izlerini takip eden Doğa ve Hayvanları Koruma polisi yan komşu olan Faruk Ö'nün kapısını çaldı. Elleri kan içinde kapıyı açan Faruk Ö. köpekleri kendisinin bıçakladığını kabul etti.

Komşusuna kızdı 3 köpeği bıçakladı

Bıçağı attığı yeri hatırlamadığını aktaran Faruk Ö. olay yerine çağrılan ambulansla önce hastaneye kaldırıldı.

Komşusuna kızdı 3 köpeği bıçakladı

SERBEST KALDI

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından Gürpınar Polis Merkezi Amirliğinde mala zarar vermekten işlem yapıldı.

Komşusuna kızdı 3 köpeği bıçakladı

Çeve, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince mevcutlu olarak adliyeye sevk edilen Faruk Ö. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Komşusuna kızdı 3 köpeği bıçakladı
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