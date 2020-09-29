Komşusuna kızdı 3 köpeği bıçakladı

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçti. Hızla olay yerine giden ekipler bir köpeğin cansız şekilde yerde yattığını gördü. İddiaya göre bahçeye giren kişi önce köpekleri bıçakladı. Birini öldürdü yaraladığı köpeği de sürükleyerek kendi evinin bahçesine taşıdı.



