Komşusuna kızdı 3 köpeği bıçakladı

İstanbul Beylikdüzü'nde komşusunun bahçesindeki 3 köpeği bıçaklayan ve birinin ölmesine neden olan Faruk Ö. Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
Ellerinde kesikler bulunan ve komşusu ile husumetli olduğu öğrenilen şüphelinin ifadesinde köpekleri bıçakladığını kabul ettiği ileri sürüldü.
Beylikdüzü Sahil Mahallesi Marmara Caddesinde dün meydana gelen olayda Bora B. isimli şahıs polisi arayıp "Camımı kırıp, köpeklerimi öldüren şahıs var" diyerek yardım istedi.
Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçti. Hızla olay yerine giden ekipler bir köpeğin cansız şekilde yerde yattığını gördü. İddiaya göre bahçeye giren kişi önce köpekleri bıçakladı. Birini öldürdü yaraladığı köpeği de sürükleyerek kendi evinin bahçesine taşıdı.
Bahçedeki kan izlerini takip eden Doğa ve Hayvanları Koruma polisi yan komşu olan Faruk Ö'nün kapısını çaldı. Elleri kan içinde kapıyı açan Faruk Ö. köpekleri kendisinin bıçakladığını kabul etti.
Bıçağı attığı yeri hatırlamadığını aktaran Faruk Ö. olay yerine çağrılan ambulansla önce hastaneye kaldırıldı.
SERBEST KALDI
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından Gürpınar Polis Merkezi Amirliğinde mala zarar vermekten işlem yapıldı.
Çeve, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince mevcutlu olarak adliyeye sevk edilen Faruk Ö. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.