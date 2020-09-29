Meteoroloji'den son dakika İstanbul hava durumu uyarısı! 29 Eylül İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek, hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da sağanak yağış! İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış, şehrin her iki yakasında da kuvvetli bir şekilde etkisini gösteriyor. Özellikle Anadolu yakasında dolu şeklinde görülen sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Meteoroloji'den İstanbul hava durumu için peş peşe son dakika uyarıları geliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için bir uyarı daha yapılırken şehirde etkisini gösterecek olan sağanak yağış için saat de verildi.
Zor anlar yaşayan vatandaşlar da 'İstanbul'da yağmur ne zaman duracak, hava durumu nasıl olacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Meteoroloji'nin son dakika İstanbul hava durumu tahminleri şu şekilde;
2.20-14.00 saatleri arasında İstanbul Boğazı çevreleri ve Anadolu Yakasında beklenen gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BOĞAZ'IN ÜSTÜNDEKİ KARA BULUTLAR...
İstanbul Boğazı'nın üstünü kara bulutlar sardı. Boğaz'ın üstündeki kara bulutlar Eminönü Sahili'nden görüntülendi. Meteoroloji'den yapılan uyarıda İstanbul'da bazı bölgelerde sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. İstanbul Boğazı'nın üstünü kara bulutlar sardı. Boğazı kaplayan bulutlar Eminönü Sahili'nden görüntülendi.
YAĞIŞ BAZI BÖLGELERDE SELE NEDEN OLDU
Meteoroloji'nin uyarısının ardından Arnavutköy'de başlayan yağış bazı bölgelerde sele neden oldu. Anadolu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde Salı günleri kurulan semt pazarında aşırı yağış nedeniyle yağmur giderlerinin tıkandığı pazar alanını bir anda sel bastı. Pazar kurulan cadde ve sokaklar nehre dönerken pazardakiler zor anlar yaşadı.
ANKARA İÇİN UYARI
Ankara'nın kuzey ilçeleri için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra kentin kuzey ilçelerinde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi. Sağanak etkisiyle oluşacak ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Ayrıca başkent genelinde öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetli lodos ve yer yer fırtına şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.
BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
BURSA °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey ilçelerinde kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı