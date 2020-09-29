Meteoroloji'den son dakika İstanbul hava durumu uyarısı! 29 Eylül İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek, hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da sağanak yağış! İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış, şehrin her iki yakasında da kuvvetli bir şekilde etkisini gösteriyor. Özellikle Anadolu yakasında dolu şeklinde görülen sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Meteoroloji'den İstanbul hava durumu için peş peşe son dakika uyarıları geliyor.

29 EYLÜL İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için bir uyarı daha yapılırken şehirde etkisini gösterecek olan sağanak yağış için saat de verildi.

İSTANBUL'DA YAĞMUR NE ZAMAN BİTECEK?

Zor anlar yaşayan vatandaşlar da 'İstanbul'da yağmur ne zaman duracak, hava durumu nasıl olacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Meteoroloji'nin son dakika İstanbul hava durumu tahminleri şu şekilde;