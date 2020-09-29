Samsun’da trafiğe kaydı yapılan her 2 araçtan 1’i beyaz renk

Samsun'da 2020 yılı Ağustos ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre bin 2 bin 97 adet (yüzde 0,6), bir önceki yılın aynı ayına göre ise 15 bin 156 adet (yüzde 4,2) artarak 372 bin 9 adete ulaştı. 2020 yılı Ağustos ayı sonu itibarıyla Samsun'daki toplam 372 bin 9 motorlu kara taşıtının; yüzde 49,1'i (182 bin 733 adet) otomobil, yüzde 3,6'sı (13 bin 541 adet) minibüs, yüzde 0,4'ü (bin 518 adet) otobüs, yüzde 19'u (70 bin 550 adet) kamyonet, yüzde 2,8'i (10 bin 301 adet) kamyon, yüzde 10,6'sı (39 bin 319 adet) motosiklet, yüzde 0,2'si (647 adet) özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 14,4'ü de (53 bin 400 adet) traktörlerden oluşuyor. Samsun'da Ağustos ayında 13 bin 728 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde yüzde 67,9 ile ilk sırada yer alan otomobili yüzde 17,3 ile kamyonet ve yüzde 5 ile traktör takip etti.



EN BÜYÜK ARTIŞ OTOMOBİLDE

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Samsun ilinde 2020 yılı Ağustos ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; otomobil (yüzde 5,5), motosiklet (yüzde 4,4) ve kamyonet (yüzde 3,4) şeklinde gerçekleşti.



TRAFİĞE KAYDI YAPILAN ARAÇLARIN YÜZDE 48,2'Sİ BEYAZ RENK

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 354 bin 833 adet otomobilin yüzde 48,2'si beyaz, yüzde 26,2'si gri, yüzde 7,3'ü siyah. Araçların yüzde 48,5'i benzin, yüzde 42,9'u dizel, yüzde 5,6'sı LPG ve yüzde 3'ü de elektrikli ya da hibrit. Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan araçlardan yüzde 31'i 1401-1500 motor silindir hacmine sahip.