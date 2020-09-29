ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK aktüel indirimli ürünler tam liste halinde yayınlandı. Her hafta birbirinden güzel ürünleri tüketiciyle buluşturan markette bu hafta kaçırılmaz fırsatlar bulunuyor. Yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğunda; elektronik ve teknolojik ürünlerde büyük indirim fırsatları devam ediyor. Hem ucuz hem de kaliteli ürünler bulabileceğiniz ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte indirimli ürünler listesi
Haberimizin devamından ŞOK aktüel ürünler kataloğuna ulaşabilir, sizlere en yakın market zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz.
Alpina Inox Aspiratör 109 TL
Katlanır Masa 79,90 TL
3+1 Basamaklı Merdiven 64,90 TL
Kabin Boy Valiz 89,90 TL
Orta Boy Valiz 99 TL
Büyük Boy Valiz 109 TL