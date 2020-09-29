Tarihi yazıtları inceleyen bilim dalı nedir? Yazıt bilimi özellikleri…

Geçmişten günümüze gelen ve tarihimizin adeta aynası olan yazıtlar geçmişten günümüze en doğru bilgileri taşıma görevini üstleniyor. Bu yazıtları inceleme ve günümüz diline çevirme konusunda çalışan bazı bilim dalları da bulunmakta. Bu bilim dallarını merak edenler Tarihi yazıtları inceleyen bilim dalı nedir? sorusu üzerinde yoğun araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Tarihi yazıtları inceleyen bilim dalı nedir? İşte yazıt bilimi özellikleri ve diğer tüm detaylar…

TARİHİ YAZITLARI İNCELEYEN BİLİM DALI NEDİR? YAZIT BİLİMİ ÖZELLİKLERİ…

Tarihi yazıtları inceleyen bilim dalına Epigrafi adı verilmektedir. Epigrafi'nin konusu, günümüze ulaşmış olan yazıtları ve tarihi yapılar üzerinde yer alan yazıları incelemekle ilgilidir. Yazır Bilimi olan Epigrafi tarihe yardımcı bilim dallarından birisidir.Bu bağlamda Epigrafi bilimiyle ilgilenenlere yazıt bilimci veya epigrafist unvanı verilmektedir.

Epigrafi Helence bir sözcüktür. Üzerine yazmak, kaydetmek anlamına gelen 'Epigraphein' fiiliyle yazıt anlamına gelen 'Epigraphe' sözcüklerinden gelir. Türkçeye yazıt bilimi olarak çevrilmiş olan epigrafi taş, metal, tahta, mermer, seramik gibi kalıcı ve sert maddeler üzerine eski Yunan ve Latin dillerinden birisi ya da ikisiyle yazılan yazılarla -sikke hariç- uğraşan bir bilim dalının adıdır.

Epigrafi, anıtlar üzerindeki kitabeleri ve yazıları inceleyen bilim dalıdır. Filoloji ve paleografi bilimleri ile iş birliği içerisinde çalışır. Anıtlar üzerindeki kitabeler ait olduğu dönem hakkında önemli bilgiler verir.

Yazıtların birçoğu kırık, eksik ya da zedelenmiş olarak ele geçer. Bu yazıtlar üzerine çalışan kişi, söz konusu eksiklikleri tamamlar ve metinleri orijinal durumuna yaklaştırmaya çalışır. Yazıt üzerinde isabetli tamamlamalar yapılabilmesi, ilk önce yazıttaki eksikliklerin boyutuna ve bu işi yapan kişinin deneyimine bağlıdır.

Restore edilecek yazıt hakkında düşünülmesi gereken ilk nokta yazının ait olduğu türdür.Örneğin elimizdeki parça bir mazoz yazıtıysa, o şehir ya da o yörede kullanılan genel formüller incelenmelidir.İkinci nokta da satır uzunluklarının isabetli tahmin edilmesi ve tamamlanması gereken boşluktaki muhtemel harf sayısının hesaplanmasıdır.Şüphesiz yapılan her tamamlamada göz önüne alınan tüm örnekler sıralanarak, yapılan tamamlamanın inandırıcı olmasına çalışılmalıdır