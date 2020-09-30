Aşırı hız, Balıkesir'de 2 genç kızı hayattan kopardı

Gönen ilçesinde yaşayan ve askerden yeni dönen 22 yaşındaki Hüseyin Keçeciğoğlu, önceki gün arkadaşları Duygu Evyapan (20) ve Sinem Mert'i (20) de alarak, Güneşli köyündeki restorana gitti.

Burada yemek yeyip sohbet eden 3 arkadaş, saat 19.30 sıralarında evlerine dönmek üzere yomla çıktı. Ancak, ilçe girişine yaklaştıklarında, aşırı hız yaptığı iddia edilen Hüseyin Keçecioğlu, önünde giden ve arka ışıkları yanmayan, Ali Osman Aydeniz'in kullandığı biber yüklü traktörü son anda fark etti.

SON ANDA FARK ETTİ

Direksiyonu kırarak kurtarmaya çalışan Keçecioğlu, traktörün römorkunun sol arka tarafına çarptı. Savrulan otomobil taklalar atarken, çarpmanın etkisiyle römorkta devrildi. Hurdaya dönen otomobilden fırlayan Hüseyin Keçecioğlu yaralı kurtulurken, Duygu Evyapan ve Sinem Mert olay yerinde öldü.

Gönen Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Hüseyin Keçecioğlu'nun ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Traktör sürücüsü Ali Osman Aydeniz ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.