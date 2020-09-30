Kangal Köpekleri maması satışı ve köpekler hakkında bilgi edinme sitesi adı altında kurulan forum sitesi üzerinden bir araya gelen ve Kangal Köpeklerini bahis amaçlı dövüştüren 3 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından Eyüp Kemerburgaz'da gözaltına alındı. 3 kişiye köpek dövüştürmekten 947'şer lira para cezası kesildi.

İnternet sitesi üzerinden köpek dövüşü organize ettiler! Kangal köpeğini bahis için dövüştürdüler... | Video

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları koruma polislerine gelen ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince tespit edilen bir internet sitesi üzerinden bir araya geldikleri öğrenilen kişilerin köpekleri bahis karşılığında dövüştürdükleri ileri sürüldü.

2 BİN 841 LİRA CEZA KESİLDİ

Yapılan çalışmalarda sitede yer alan görüntülerden yola çıkan ekipler iki köpeği dövüştüren 3 şüphelinin kimliğini tespit etti. Çalışmaların devamında kimlikleri tespit edilen şüpheliler N.B., H.B., ve M.S. gözaltına alındı. Gözaltına alınana şahıslara 5199 Sayılı Hayvanlar Koruma Kanunu 14-A maddesine istinaden ayrı ayrı 947'şer lira idari para cezası uygulandı.

Şahısların kumar amacıyla hayvan dövüştürdüğüne dair delil elde edilemediğinden adli işlem yapılamadığı belirtildi. Ayrıca şu an için besledikleri bir hayvan tespit edilemediğinden koruma altına alma işlemi gerçekleştirilemedi.

KANGAL KÖPEKLERİ

Kangal Köpeği ismini Sivas'ın Kangal ilçesinden alan ve Anadolu aslanı olarak bilinen iri cüsseli köpek cinsidir. 17. Yüzyılda Evliya Çelebi Seyahatnamesinde aslan kadar kuvvetli olarak tarif ettiği köpeklerin Dünyaca ünlü Kangal Çoban Köpeği olduğu biliniyor. Osmanlı İmparatorluğu kurucularının bu köpeği beraberlerinde Anadolu'ya getirdikleri ve Osmanlının Avrupa'ya yayılmasıyla çoğu Avrupa Çoban Köpeğinin de bu ırktan türediği sanılmaktadır.