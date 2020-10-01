2 Ekim Cuma Hutbesi yayınlandı mı? Diyanet ile 2 Ekim Cuma Hutbesi konusu nedir?

Diyanet İşleri Başkanlı tarafından her Cuma günleri yazılarak birbirinden farklı konularda Müslüman vatandaşlarımıza bilgiler ve öğütler sunan 2 Ekim Cuma Hutbesi yayına alındı. Hutbeyi okumak isteyenler yoğun olarak 2 Ekim Cuma Hutbesi yayınlandı mı? sorusu üzerinde araştırmalar yapmaya devam ediyor. Peki, Diyanet ile 2 Ekim Cuma Hutbesi konusu nedir?

2 EKİM CUMA HUTBESİ YAYINLANDI MI - KONUSU NEDİR?

2 Ekim Cuma hutbesi konusu ve diğer tüm detaylar şöyle;