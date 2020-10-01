5 kişiye can oldu

Trabzon'da, 52 yaşındaki 3 çocuk annesi Sonnur Çalışkan'ın "öldüğümde organlarımı bağışlayın" vasiyetini çocukları yerine getirdi. Aort damarı yırtılan ve beyin ölümü gerçekleşen kadının 2 böbreği, karaciğeri ve korneaları 5 kişiye nakledildi. Çukurçayır mahallesinde oturan Çalışkan, 11 Eylül'de evde bir anda rahatsızlandı. Çocukları tarafından çağrılan ambulansla Ahi Evren Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının aort damarının yırtıldığı belirlendi. Ameliyata alınan talihsiz kadının 2 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Çalışkan'ın oğulları Gökhan, Görkem ve kızı Duygu Dilara Tutum, annelerinin organ bağışı vasiyetini yerine getirmeye karar verdi. Çalışkan'ın karaciğeri Antalya'da uygun bir hastaya, iki böbreği Erzurum'daki iki hastaya, korneaları ise Samsun'daki iki hastaya nakledildi.Sonnur Çalışkan'ın 26 yaşındaki oğlu Gökhan Tutum, "Annem yıllardır 'ben öldüğümde benim organlarımı bağışlayın' diye vasiyeti vardı. Annemin organlarını bağışlayıp, vasiyetini yerine getirdik. Herkese örnek olmak istedik" dedi. Sonnur Çalışkan'ın Uzman Çavuş olarak görev yapan diğer oğlu Görkem Tutum (22) ise "Kuzey Irak'ta görevdeyken annemin rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığı haberini alınca izin alıp Trabzon'a geldim. Annemin hiçbir rahatsızlığı yoktu. Hemen hemen her gün telefonda görüşürdük. Babam ile 2 yıl önce ayrılmışlardı. Vasiyetini yerine getirdiğimiz için bir nebze olsun yüreğimize su serpilmiş oldu" diye konuştu.