Cudi’de ceylanlar gezecek

Terör örgütü PKK'dan temizlenen Şırnak'taki Cudi Dağı'nda artık ceylanlar gezecek. Şanlıurfa'daki 75'inci Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'ndan getirilen nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan 'gazella gazella' türü 50 ceylan, düzenlenen törenle Silopi ilçesindeki terörden temizlenen Cudi Dağı'na bırakıldı.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "23 dişi 27'si erkek olmak üzere toplam 50 ceylanı arkamızdaki Cudi dağının eteklerine barakacağız. Tabi hayvanlar dünyamızın doğamızın süsü rengi onlarla birlikte aslında dünyadaki yaşamı paylaşıyoruz. Onları korumak uygun yaşam alanları sağlamakta hepimizin görevi. Bu saldığımız hayvanlar inşallah doğada çoğalacaklar. Tabi burada başta yakın köylülerimiz olmak üzere adeta onlara teslim ediyoruz bu hayvanları. Onlara iyi bakmaları zarar gelmemesi için gerekli önlemleri ilgili birimlerimizle doğa koruma ve milli parklar birimlerimizle birlikte bundan sonrada almaları önem arz ediyor.

Bu hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum ve kendilerine de duyarlılıklarından dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. Tabi Cudi'nin tarihsel geçmişi, bu anlamda kültürümüz, inançlarımız açısından taşıdığı değer insanlık tarihi açısından taşıdığı değerler ile birlikte yaşam çeşitliliği açısından da tam bir zenginlik kaynağıdır. Ordaki endemik türlerden diğer canlı türlerine kadar müthiş bir çeşitlilik var. O yüzdendir ki biz aslında Cudi'nin inşallah Milli park olarak ilan edilmesini de Şırnak olarak arzu ediyoruz. Bu konuda sağ olsun bölge müdürümüz ön hazırlık çalışmaları var. İnşallah tarım orman bakanlığımız nezdinde de bu kabul gördüğünde bir gün bu özelliklerinin yanında milli park olarak ta literatüre kazanmasına hep birlikte inşallah tanıklık ederiz" dedi.