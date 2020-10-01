Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü 'ın ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı

'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü 'ın ağabeyi Murat Doğan (61), memleketi Kızılcahmam'da toprağa verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Vasip Şahin de cenaze namazından sonra köye gelerek Hasan Doğan'a taziyelerini iletti.

DHA
Giriş Tarihi: 1.10.2020 18:25 ABONE OL
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel kalem müdürü Hasan Doğan'ın ağabeyi Murat Doğan, Ankara'da bir süredir gırtlak kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi.

2 çocuk babası Doğan'ın cenazesi, öğle namazı sonrası memleketi Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Yukarıçanlı köyünde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Doğan'ın cenaze namazına, kardeşi Hasan Doğan, ailesi ve yakınları ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar ve vatandaşlar katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Ankara Valisi Vasip Şahin de cenaze namazından sonra köye gelerek Hasan Doğan'a taziyelerini iletti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA