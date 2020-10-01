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Dolu mağduru araç sahiplerine flaş uyarı

şirketi üst yöneticisinden araç sahiplerinin içini rahatlatacak açıklama geldi. Doludan hasar gören araçların kasko dahilinde onarımlarının yapılabileceğini söyleyen sigorta şirketi üst yöneticisi Çiftçi, “Hasarın oluştuğu günden itibaren 5 iş günü içerisinde sigorta şirketlerine başvuruda bulunulmalı, kasko poliçesi alındığında genel olarak dolu teminatı otomatik olarak verilir” diye konuştu.

İHA
Giriş Tarihi: 1.10.2020 17:09 Son Güncelleme: 1.10.2020 17:22 ABONE OL
Dolu mağduru araç sahiplerine flaş uyarı

İstanbul'da geçtiğimiz gün etkili olan dolu yağışının ardından, binlerce araç hasar gördü. Yağışın etkisiyle araçlarda meydana gelen göçüklerin onarımlarının kapsamına dahil olup olmadığı sorgulanmaya başlandı. Konuyla ilgili bilgi veren IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO'su Murat Çiftçi, araç sahiplerini uyardı. Çiftçi, hasarın oluştuğu günden itibaren 5 iş günü içerisinde mağdurların sigorta şirketlerine bildirim yapılması ve ilgili dosyanın açtırılması gerektiğinin altını çizdi. Çiftçi, kasko poliçesi alındığında genel olarak dolu teminatının otomatik olarak verildiğinin altını çizen Çiftçi, "Eğer poliçenizin yapısı dahilinde açık bir şekilde dolu hasarlarının dahil olmadığını gösteren bir maddeniz yok ise almış olduğunuz kasko poliçesi böyle bir hasarı öder" diye konuştu.

Dolu mağduru araç sahiplerine flaş uyarı

"TRAFİK SİGORTASI DOLU HASARINI KARŞILAMAZ"

Dolu yağışının şirketleri tarafından senede bir kez beklediği hasar durumlarından olduğunu belirten Murat Çiftçi, "Trafik sigortası bu tarz hasarları karşılamaz. Bu tarz hasarın karşılanması için kasko poliçenizin olması gerekir. Teminat içeriği burada bütün risklerde önemlidir ama genel bir kasko poliçesi aldığınızda dolu teminatı otomatik olarak verilir. Eğer poliçenizin yapısı dahilinde açık bir şekilde dolu hasarlarını dahil olmadığını gösteren bir maddeniz yok ise almış olduğunuz kasko poliçesi böyle bir hasarı öder." dedi.

Dolu mağduru araç sahiplerine flaş uyarı

NASIL OLSA SİGORTAM VAR DEYİP BEKLEMEYİN

Çiftçi, "Kullanıcılar nasıl olsa sigortam var işim yokken buna başvururum tarzında düşünürler. Genel şartlarda hasar gerçekleştikten sonra en geç 5 iş günü içerisinde şirketine müracaat edilmesi ve gerekli dosyanın açtırılması gerekir. Böylelikle poliçeden kazanmış olduğunuz haklarınız kaybetmemiş olursunuz. Hasar gerçekleştikten sonra zamanında sigorta şirketlerini bildirim yapmak büyük önem teşkil ediyor" şeklinde konuştu.

Dolu mağduru araç sahiplerine flaş uyarı

"MİNİ ONARIM DAHİLİNDE HASARSIZLIK SİSTEMİ BOZULMAZ"

Sözlerine devam eden Çiftçi, "Dolu teminatı otomatik olarak tüm teminatlarda gelen bir ürün. Eğer çok bir ucuz ürüne yönelmediyseniz o almış olduğunuz hangi şirketinden olursa olsun kasko ürünün içerisinde mutlaka dolu teminatı olur. Hasar oluştuktan sonra hasarın büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre birçok hasar sigorta şirketinin mini onarım dahilinde değerlendirilir. Hasarsızlık sistemi bozulmaz burada. Bazı sigorta şirketlerinde ise aracın ciddi bir tamire ihtiyacı durumunda hasarsızlık durumu bozulabilir" ifadelerini kullandı.

Dolu mağduru araç sahiplerine flaş uyarı

"DOLU YAĞIŞININ SEKTÖRE 500 MİLYON LİRA CİVARINDA BİR HASARI OLABİLİR"

Son olarak geçtiğimiz günlerde olan dolu hasarının 2017 yılında olan dolu hasarına göre nispeten daha hafif geçtiğini belirten Çiftçi, "Zarar anlamında da daha az zarar verecekmiş gibi görünüyor. Temmuz 2017'de olan dolu yağışı mesai çıkışında olduğundan dolayı sektörüne ciddi bir rakam oldu. Tam sayı veremesem de 5 binin üzerinde araç hasar görmüştü o dönemde. Mali karşılığı ise sigorta sektörüne 1 milyar liralık hasar tutarı oldu. Buna nispeten geçenlerde olan dolu yağışı daha az hasara neden oldu. Muhtemelen 500 milyon lira civarında bir hasar olabilir. Bu tutar tüm sigorta sektörüne yaklaşık bir tutar" diye sözlerini tamamladı.

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Dolu mağduru araç sahiplerine flaş uyarı
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