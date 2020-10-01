Dolu mağduru araç sahiplerine flaş uyarı

"DOLU YAĞIŞININ SEKTÖRE 500 MİLYON LİRA CİVARINDA BİR HASARI OLABİLİR"

Son olarak geçtiğimiz günlerde olan dolu hasarının 2017 yılında olan dolu hasarına göre nispeten daha hafif geçtiğini belirten Çiftçi, "Zarar anlamında da daha az zarar verecekmiş gibi görünüyor. Temmuz 2017'de olan dolu yağışı mesai çıkışında olduğundan dolayı sigorta sektörüne ciddi bir rakam oldu. Tam sayı veremesem de 5 binin üzerinde araç hasar görmüştü o dönemde. Mali karşılığı ise sigorta sektörüne 1 milyar liralık hasar tutarı oldu. Buna nispeten geçenlerde olan dolu yağışı daha az hasara neden oldu. Muhtemelen 500 milyon lira civarında bir hasar olabilir. Bu tutar tüm sigorta sektörüne yaklaşık bir tutar" diye sözlerini tamamladı.