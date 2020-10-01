Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri En güzel ve resimli cuma mesajları ile sözleri 2 Ekim 2020: Kısa, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar

En güzel ve resimli ile sözleri 2 Ekim 2020: Kısa, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar

Resimli ve sözleri her cuma olduğu gibi bu mübarek günde de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu başlık altından seçeceğiniz resimli ve resimsiz Cuma mesajlarını sevdiklerinize veya SMS yolu ile kolayca gönderebilirsiniz. İşte, yeni ve en güzel resimli Cuma mesajları... İslam aleminin Cuması mübarek olsun!

Giriş Tarihi: 2.10.2020 01:51 ABONE OL
En güzel ve resimli cuma mesajları ile sözleri 2 Ekim 2020: Kısa, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar

2 Ekim resimli ve sözleri burada! İslam alemi, yeni bir Cuma gününe erişmenin huzurunu yaşıyor. Corona virüsü tedbirleri ile kılınan Cuma namazı için saatler kaldı. İnsanlar, sevdiklerinin bu mübarek gününü de tebrik etmek için yeni resimli Cuma mesajları ve sözlerini araştırıyor. En güzel resimsiz ve resimli Cuma mesajları ve sözleri bu başlık altında yer almaktadır. Buradan seçmiş olduğunuz resimli Cuma mesajı ile , Facebook Messenger ya da SMS yolu ile sevdiklerinize Hayırlı cumalar dileyebilirsiniz.

En güzel ve resimli cuma mesajları ile sözleri 2 Ekim 2020: Kısa, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar.

En güzel ve resimli cuma mesajları ile sözleri 2 Ekim 2020: Kısa, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

En güzel ve resimli cuma mesajları ile sözleri 2 Ekim 2020: Kısa, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

En güzel ve resimli cuma mesajları ile sözleri 2 Ekim 2020: Kısa, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar

.

ARKADAŞINA GÖNDER
En güzel ve resimli cuma mesajları ile sözleri 2 Ekim 2020: Kısa, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA