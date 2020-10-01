En güzel ve resimli cuma mesajları ile sözleri 2 Ekim 2020: Kısa, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar

2 Ekim resimli Cuma mesajları ve sözleri burada! İslam alemi, yeni bir Cuma gününe erişmenin huzurunu yaşıyor. Corona virüsü tedbirleri ile kılınan Cuma namazı için saatler kaldı. İnsanlar, sevdiklerinin bu mübarek gününü de tebrik etmek için yeni resimli Cuma mesajları ve sözlerini araştırıyor. En güzel resimsiz ve resimli Cuma mesajları ve sözleri bu başlık altında yer almaktadır. Buradan seçmiş olduğunuz resimli Cuma mesajı ile Whatsapp, Facebook Messenger ya da SMS yolu ile sevdiklerinize Hayırlı cumalar dileyebilirsiniz.
Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar.
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.
"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.
.