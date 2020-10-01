İlkokul mezunuydu doktorluğa özenirdi

38 yaşındaki Kübra Boyraz, Beylikdüzü'ndeki Newlife adlı güzellik merkezinde dudak ve kalçasına botoks operasyonu geçirdikten sonra geçen hafta yaşamını yitirdi. Şüpheli pratisyen hekim Öner Ö.'nün ifadesinde, ilkokul mezunu sahte doktor Erdal D.'ye çarpıcı suçlamalarda bulunduğu anlaşıldı. Patronu ve ilkokul mezunu olan Erdal D.'nin tıbbi müdahale yapma yetkisinin olmadığını ancak buna rağmen kendisinin doktorluğa özendiğini kaydeden Öner Ö., "Çok sayıda tıbbi müdahalede bulundu. Hatta kusurlu işler dolayı birçok davası var" dedi. Öner Ö. ifadesinde, boyun fıtığı olduğu için Kübra'ya işlem yapamadığını, Erdal D.'nin "Ben yaparım" diyerek talihsiz kadına enjeksiyon yaptığını da kaydetti. Öner Ö. "O gün Kübra Hanım'a tıbbi müdahalede bulunmasına müsaade ettim. Çünkü ben zaten yanında çalışıyorum. Kendisi benim patronumdur. İtiraz etseydim işten kovardı" demesi dikkat çekti.







TEK TEK ANLATTI

Öner Ö., "Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Medikal Estetik sertifikasına da sahibim. Kübra'ya hiçbir işlem yapmadım. Erdal D. patronum olur. Onun yanında çalışırım. Erdal D., New Life isimli iş yerinin sahibi. Bu iş yeri İzmir'de bulunuyor. Erdal Bey, İstanbul Beylikdüzü'nde New Life'ın bir şubesini açtı. Kubis Rezidans'ta bulunan iş yeri Erdal D.'ye aittir. Ben de burada çalışmak için gittim" dedi. Öner Ö. ifadesinin devamında özetle şu sözleri dile getirdi: "Ah diye bir ses geldi. Erdal Bey'in elinde enjektör vardı. Onu da gördük. Kübra odadan çıkarak salona geldi. Biraz oturdu. 'Sonra benim tansiyonum düştü' dedi. Kendisine ayran verdik. Belki kan şekeri düşmüş olabileceğini düşündüğümden lokum verdik. Sonra Kübra Hanım 'iyiyim' dedi. Balkona çıktık, biraz sohbet ettik. Sonra bana 'tansiyonum bayağı düşmüş sanırım' dedi. Ben de 'sizi hastaneye götürelim' dedim. 'Hastaneye gidersem annem kızar' dedi ve hastaneye götürmemizi kabul etmedi. Sonra biz de 'sizi evinize bırakalım' dedik. Yeni taşındıkları için oturduğu evin adresini bilmiyordu. Annesine telefon ederek sitenin adresini öğrendi. Sonra biz de Erdal Bey, K. Hanım, Ömer Bey ve Bülent Bey, Erdal Bey'in arabasıyla Kübra'yı evine götürdük."



'KUSURLU İŞLERDEN BİRÇOK DAVASI VAR'

Pratisyen hekim Öner Ö., "Benim 32 yıllık meslek hayatımda hiçbir davam yoktur. Mesleğim ile ilgili hiçbir kusurum, bir yanlış işlemim yoktur. Ancak patronum Erdal Bey'in yapmış olduğu kusurlu işler dolayısıyla hakkında birçok dava bulunmaktadır. Leyla Ş., Arzu Y. ve Ruhsar Ö. davaları vardır. Ben bir hekimim, benim anatomi bilgim var. Böyle bir olaya ben neden olamam. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.



'TIR ÇARPMIŞ GİBİYDİM'

Kübra Boyraz'ın ölümünün ardından Orkide Acar da Newlife Botoks Merkezi'ne yaptırdığı işlem sonucu mağdur olduğunu açıkladı. Güzellik merkezine 2015'te gözaltı dolgusu yaptırdığını anlatan Acar, yüzünün ve gözünün şiştiğini belirtti. Tanınmaz hale geldiğini ve görme sorunu yaşadığını dşile getiren Acar, 2 hafta sonra durumunun kötüye gitmesi üzerine şahıslar hakkında maddi ve manevi tazminat davası açtığını ifade etti. Acar, 4 yıl süren davanın ardından 16 bin 245 TL tazminat aldığını aktararak; "İğneli operasyon sonrası bulanık görmeye başladım. Yüzüm gözüm şişti. Gözlerim tamamen kapanmıştı, TIR çarpmış gibiydim. Oysa bu işlem iğneyle yapılan, 5-10 dakikalık ufak bir işlem. Durumu İl Sağlık Müdürlüğü'ne de bildirdim" dedi.

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