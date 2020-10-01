Maske ve eldivende 500 bin TL vurgun yapan çeteye operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Başkent'te maske ve eldiven dolandırıcılığı olayları ile ilgili gelen ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şüphelilerin, sosyal medyada sahte hesap açarak maske ve eldiven sattıklarını söyledikleri, kendileri ile irtibata geçen müşterilere kurdukları sahte şirketler üzerinden fatura keserek güven sağladıkları belirlendi. Şüphelilerin, tedarik sıkıntısı çeken bu firmalar ile vatandaşlardan kapora alıp, maske ve eldivenleri göndermedikleri saptandı.