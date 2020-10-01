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'da kamyonette 52,5 kilo esrar ele geçirildi

'da düzenlenen operasyonda 52 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 1.10.2020 23:18 ABONE OL
Sakarya'da kamyonette 52,5 kilo esrar ele geçirildi

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Anadolu Otoyolu Arifiye gişelerinde durdurulan bir kamyonette arama yapıldı.

Aramada, 39 paket halinde 52 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Ekipler, kamyonetle irtibatlı olduğu değerlendirilen iki araçtaki 4 şüpheliyi de yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

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Sakarya'da kamyonette 52,5 kilo esrar ele geçirildi
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