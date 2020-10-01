‘Son virajı döndüm’

Antalya'da iki yıl önce lösemi teşhisi konulan ve Almanya'dan gelen iliğin 16 Haziran'da nakledilmesi ile hayata tutunan 19 yaşındaki Yağmur Damla Yanık, "O son virajı dönmeyi başardım" diyerek sevincini dile getirdi. Alanya Kız Meslek Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Yağmur Damla'ya, Şubat 2018'de yüksek ateş ve ağrı şikâyetleriyle gittiği hastanede lösemi teşhisi konuldu. Yağmur Damla, tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Aşçılık bölümü öğrencisi olan Yağmur Damla, 11 ay süren tedaviyle iyileşti. Alanya'da yaşayan ailesinin yanına dönen genç kız, ara vermek zorunda kaldığı okulunu bitirmek için yeniden hayal kurmaya başladı. Hayata dört elle sarıldığı sırada Aralık 2018'de sol gözü enfeksiyon kaptı ve gözünü kaybetti. Alınan gözünün yeri kalça dokusuyla estetik olarak doldurulan Yağmur Damla'nın lösemi hastalığı yeniden nüksetti. Genç kız, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 'de yeniden tedavi görmeye başladı. Doktorlar iyileşmesi için, tek çarenin ilik nakli olduğunu söyleyince, Sağlık Bakanlığı yaptığı taramada Almanya'da Yağmur Damla için yüzde 99 uyumlu donör buldu. Salgın nedeniyle Alman donörden alınan ilik Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 16 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonla Yağmur Damla'ya nakledildi. Nakli başarılı geçen Yağmur Damla Yanık, sosyal medyadan "O son virajı dönmeyi başardım ve son düzlükteyim artık" dedi.Bağış çağrısında bulunan Yağmur Damla, "Bugün benim ikinci doğum günüm. O kadar beklentiden sonra çok heyecanlıydım ve heyecanım bir türlü geçmedi. Sanki tekrar doğmuş bebek gibi hafif hissediyorum. Kendimi, bugünü mavi ve yeşil renkle belirledim. Mavi özgürlüğüm, yeşil ise mücadelem. Yaşayan bilir, çünkü kuş misaliydim. Kafesten bir kere kurtuldum, tekrar girdim ama bu sefer öyle olmayacak inşallah. Kafesin kapısını açmayı başardım ve yavaş yavaş çıkacağım. Lütfen dualarınızda buluşalım" dedi. Yağmur, hayata sımsıkı sarılmak istediğini belirterek, ilik ve organ bağış çağrısında bulundu. Genç kız, "Bağışta bulunarak küçücük dünyamıza kocaman umut olabilirler. Üç tüp kan vermekten korkmasınlar. Bir kez daha dünyaya gelsem ve sağlıklı olsam, arkama bile bakmadan koşa koşa üç tüp kanı verirdim. Benim gibi çok insanın buna ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.