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6 yaşındaki çocuğa silah sıktırmışlardı! 2 kişi gözaltına alındı

'de 6 yaşındaki çocuğun eline silah vererek havaya ateş ettirilmesiyle ilgili baba S.K. ve enişte M.Ş. gözaltına alındı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan babanın ifadesinde videonun 6 ay önce çekilen bir video olduğunu söylediği öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 2.10.2020 21:07 Son Güncelleme: 2.10.2020 21:11 ABONE OL
6 yaşındaki çocuğa silah sıktırmışlardı! 2 kişi gözaltına alındı

Sultangazi Yayla Mahallesi'nde S. K. isimli kişi, 6 yaşındaki kız çocuğunun eline kurusıkı tabanca vererek, havaya iki el ateş ettirdi. Çocuğun o anlarını cep telefonu kamerasına kaydeden S.K., görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler üzerine çalışma başlatan Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

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Görüntülerde küçük çocuğun "Abi korkuyorum ama neyse" deyip silahın tetiğine basarak havaya ateş ettiği görülüyor. Yeniden havaya ateş eden küçük çocuğun "Nasıl sıktım ama" dediği görüntülere yansıyor. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla polis, çocuğun babası S.K. ile eniştesini gözaltına aldı. İki kişi emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Baba S.K.'nın ifadesinde video 6 ay öncesine ait kim paylaştı bilmiyorum dediği ileri sürüldü.

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6 yaşındaki çocuğa silah sıktırmışlardı! 2 kişi gözaltına alındı
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