2020 Orman Genel Müdürlüğü OGM işçi alımı başvuru ekranı! İŞKUR OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

İŞKUR OGM işçi alımı başvuruları yoğun ilgi görüyor. Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışacak işçi istihdamı için toplamda 274 kişi alınacağı duyuruldu. Ekim ayında yapılacak olan başvuruların sözlü ve uygulamalı sınav şeklinde yapılacağı biliniyor. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar konuya yönelik araştırmalara başladı. Buna göre; OGM işçi alımı başvuru ekranı! İŞKUR Orman Genel Müdürlüğü OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
OGM işçi alımı başvuruları 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. Orman Genel Müdürlüğü (OGM), bünyesinde istihdam etmek üzere dozer, greyder, ekskavatör, iş makinesi operatörlüğü konusunda uzmanlık arayacak. Toplamda 274 daimi işçi alımı yapmaya hazırlanan kurum başvuruların tarihi belli olurken başvuru şartlarını yakın tarihte açıklayacağı bilgisi yer alıyor…
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 274 daimi işçi istihdam edecek.
OGM'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, genel müdürlüğün taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, 171 greyder, 56 dozer, 41 ekskavatör ve 6 iş makinesi operatörü olmak üzere 274 belirsiz süreli (daimi) işçi alımı yapılacak.
Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) açık iş ilanlarında belirtilecek. Bu ilanlar, 5-9 Ekim tarihlerinde İŞKUR üzerinden yayımlanacak.
İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak.
Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanındaki kadro sayısının 4 katı aday çağrılacak. Bu adaylar, noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.