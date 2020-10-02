Bu dönemde üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? Ortaokullar ve üniversiteler ne zaman açılacak?

Eylül ayından itibaren corona virüs vaka ve vefat sayılarında yaşanan artışın ardından üniversitelerin açılma tarihi de sekteye uğradı. Daha önce yapılan açıklamada 1 Ekim tarihinde üniversitelerin açılmasına ilişkin çalışmaların tamamlanması gerektiği ifade edilmişti. Üniversite ve ortaokulların açılması hakkında son dakika detayları hem öğrenciler hem de velileri tarafından merak ediliyor. İşte son durum...

SON DAKİKA HABERİ: ÜNİVERSİTELER VE ORTA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? YÜZ YÜZE EĞİTİM...