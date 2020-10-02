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Bu dönemde üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? Ortaokullar ve ?

Tüm Avrupayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesiyle ilgili en çok sıkıntı yaşayanlar üniversiteliler olarak değerlendiriliyor. Bu dönem üniversiteler ve ? Eylül ayında okul öncesi eğitim için yüz yüze eğitim başlamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada yüz yüze eğitimle ilgili büyük bir sorun yaşamadıklarını ifade etmişti. Okulların, üniversitelerin ve orta okulların ne zaman açılacağı büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 2.10.2020 07:23 Son Güncelleme: 2.10.2020 07:24 ABONE OL
Bu dönemde üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? Ortaokullar ve üniversiteler ne zaman açılacak?

Eylül ayından itibaren corona virüs vaka ve vefat sayılarında yaşanan artışın ardından üniversitelerin açılma tarihi de sekteye uğradı. Daha önce yapılan açıklamada 1 Ekim tarihinde üniversitelerin açılmasına ilişkin çalışmaların tamamlanması gerektiği ifade edilmişti. Üniversite ve ortaokulların açılması hakkında son dakika detayları hem öğrenciler hem de velileri tarafından merak ediliyor. İşte son durum...

SON DAKİKA HABERİ: ÜNİVERSİTELER VE ORTA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? YÜZ YÜZE EĞİTİM...

Geçtiğimiz günlerde Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada 2020-2021 Güz yarıyıl eğitim öğretim döneminin uzaktan eğitim şeklinde yapılmasına karar verildiği ifade edildi. YÖK Başkanı Yekta Saraç, 1 Ekim'e kadar üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasını umduklarını ifade etmişti. Sağlık Bakanlığı, üniversitelerdeki eğitimin uzaktan devam etmesi gerektiğini önerdi.

HANGİ ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİME GEÇTİ?

Yeni eğitim-öğretim dönemi için henüz bir açıklama yapmayan devlet üniversiteleri şöyle: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi.

Diğer üniversiteler ilk dönemin uzaktan eğitim olarak devam edeceğini açıkladı. Kendi üniversitenizin resmi internet sitesi üzerinden resmi duyuruya erişebilirsiniz.

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Bu dönemde üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? Ortaokullar ve üniversiteler ne zaman açılacak?
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