Bu dönemde üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? Ortaokullar ve üniversiteler ne zaman açılacak?

Eylül ayından itibaren corona virüs vaka ve vefat sayılarında yaşanan artışın ardından üniversitelerin açılma tarihi de sekteye uğradı. Daha önce yapılan açıklamada 1 Ekim tarihinde üniversitelerin açılmasına ilişkin çalışmaların tamamlanması gerektiği ifade edilmişti. Üniversite ve ortaokulların açılması hakkında son dakika detayları hem öğrenciler hem de velileri tarafından merak ediliyor. İşte son durum...
Geçtiğimiz günlerde Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada 2020-2021 Güz yarıyıl eğitim öğretim döneminin uzaktan eğitim şeklinde yapılmasına karar verildiği ifade edildi. YÖK Başkanı Yekta Saraç, 1 Ekim'e kadar üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasını umduklarını ifade etmişti. Sağlık Bakanlığı, üniversitelerdeki eğitimin uzaktan devam etmesi gerektiğini önerdi.
HANGİ ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİME GEÇTİ?
Yeni eğitim-öğretim dönemi için henüz bir açıklama yapmayan devlet üniversiteleri şöyle: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
Diğer üniversiteler ilk dönemin uzaktan eğitim olarak devam edeceğini açıkladı. Kendi üniversitenizin resmi internet sitesi üzerinden resmi duyuruya erişebilirsiniz.