Son dakika: Karaköy'deki başörtülü kadınlara saldırmıştı! 'Pes' dedirten savunma! İstenen ceza belli oldu...

SAVCI 11 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ

Davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan kamu davası açılmışsa da sanığın kişiliği ve kastı, olayın oluş şekli değerlendirildiğinde kamu güvenliği bakımından yakın ve açık tehlike oluşturacak şekilde alenen tahrik unsurlarının oluşmadığını belirtti. Savcı, sanık hakkında "inanç hürriyetinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlere müdahale etme", "birden fazla kişiye hakaret", "tehdit" ve "basit yaralama" suçlarından 3 yıl 2,5 aydan 11 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

AVUKATLAR ISLAH EDİLMESİNİ İSTEDİ

Savcının mütalaasına karşı savunmasını yapması istenen sanık Yolcu, tekrar pişman olduğunu söyleyerek, "Doktora geç gidişim ve ilaç tedavisine geç başlamam sebebi ile oluşan olaylardır, hafif dokunma şeklinde bir eylemdi. Yaralama gibi bir şeyim yoktu. Sadece kendi kendime söylene söylene gidiyordum. O an karşımdaki kişinin de kim olduğu çok önemli değildi" dedi.

Tarafların avukatları detaylı savunma vermek için süre isterken, mağdur avukatlarından Ümit Kudbay, "Sanığın ıslahı doğrultusunda cezalandırılmasını talep ederiz" dedi. Duruşma şubat ayına ertelendi.

İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ise davanın sonuna kadar takipçisi olduklarını duyurdu.