Son dakika... Ortaokulda yaşanan dehşetin görüntüleri ortaya çıktı!

AİLE DAVANIN BİR AN ÖNCE GÖRÜLMESİNİ İSTİYOR

Öte yandan aile, olaydan sonra açılan davanın pandemi nedeniyle görülemediğini ve okul müdürü hakkında da soruşturma açma izni verilmediğini iddia etti. Olay nedeniyle ise Elif Koşucu'nun öğrenim gördüğü okuldan alınarak Sarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine kaydının yapıldığı ve Çocuk Gelişimi Bölümünü seçtiği ancak henüz onaylanmadığı belirtildi. Koşucu'nun dedesi Mustafa Kahya, adalet istediğini ifade ederek davanın bir an önce görülmesini istediğini söyledi. Olayla ilgili avukatın ise Milli Eğitim Bakanlığına konuyla ilgili yazı yazdığı ve cevap beklediği bilgisine ulaşıldı.



"3. KATTAN DÜŞTÜ, İTİLDİ YA DA ATLADI"

Olay hakkında açıklamalarda bulunan Elif Koşucu'nun dedesi Mustafa Kahya, "8. sınıf öğrencisi torunum okulun 3. katındaki pencereden düşerek yaralandı. Yaralanma sonucu kol ve bacaklar ile kürek kemiğinden kırıklar tespit edildi. Şu andan itibaren hastanede tedavi görmektedir. Biz okulla ilgili birkaç sıkıntı yaşadık. Çocuğumuz kaynaştırma öğrencisi olmasından dolayı rehberlik desteği alması konusunda zaten elimizde raporlarımız mevcuttur. Buna rağmen okul yönetimi ve rehberlik öğretmenleriyle sıkıntılar yaşadık. BİMER'e de şikayette bulunduk. Biz bunları yaptığımızda yönetim bize, 'çocuğunuzu alın başka okula götürün' teklifinde bulundular. Torunumun bu süreçte sınıfı değiştirildi, başka sorunlu bir çocuk tarafından darp ve taciz edildi. Hatta demirle kolu kırıldı ancak okul yönetimi biz hallettik deyince biz de çocuktur diyerek şikayette bulunmadık. Bu olay bağıra bağıra geliyorum dedi. 3. kattan düştü, itildi ya da atladı bu konuda bir şey söyleyemiyoruz. Polis bunu araştırıyor" dedi.