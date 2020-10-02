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Tartıştığı kuzenini tüfekle öldürdü

'in ilçesinde,  G. (23), tartıştığı amcasının oğlu  G.'yi (30) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Seyfettin'in annesi G. de başına isabet eden taşla yaralanırken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 3.10.2020 02:46 ABONE OL
Tartıştığı kuzenini tüfekle öldürdü

Olay, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Hacı İbrahim Mahallesi Hüseyin Bey Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, amca çocukları olduğu öğrenilen Seyfettin G. ile Zeynel Abidin G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Seyfettin G. pompalı tüfekle amcasının oğlu Zeynel Abidin G.'ye ateş etti.

Olayda ağır yaralanan Zeynel Abidin G., kaldırıldığı Bayındır Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Seyfettin G. ile 3 kişi gözaltına alınırken, Zeynel Abidin G.'nin cesedi ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Öte yandan, kuzenlerin kavgası sırasında başına isabet eden taş ile yaralanan Seyfettin G.'nin annesi Bedia G.'nin de aynı hastanede tedaviye alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Tartıştığı kuzenini tüfekle öldürdü
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