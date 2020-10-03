Sanatçı çift, bilim için kadavra olacaklar

İstanbul'da yaşayan yazar ve Türkolog Ece Ataer ile sanatçı ve yazar eşi Ekrem Ataer, örnek bir davranışta bedenlerini tıp eğitimi için Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı'na kadavra olarak bağışladı. Kadavranın organ bağışı gibi önemli olduğuna dikkat çeken Ece Ataer "Bedenimizi ileride hayat kurtaracak öğrencilere emanet ediyoruz. Bu kararı birkaç yıl önce yaptığımız gezide ziyaret ettğimiz anatomi müzesinden sonra aldık" dedi. Ekrem Ataer de "Bu hareketimizi bir sosyal sorumluk projesi olarak devam ettireceğiz" diye konuştu.