Avukatın ölüm çığlığı dava getirdi: Yardım çığlığını savcılık duydu

Sosyal medyada, tehdit ve şantaja uğradığına dair paylaşımda bulunan Avukat Tuğçe Arcan'ın yardım çığlığının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Arcan'ı ölümle tehdit eden şüpheli Selahattin K. hakkında 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.Yürütülen soruşturma kapsamında dosyaya delil olarak sunulan whatsapp konuşmaları ve ses kayıtlarını inceleyen savcılık, şüphelinin Arcan'ın telefonuna, 'Ulan f..., sen bu icralık işlerini bitir ondan sonra ananın a.. kadar yolun var. Sen bu işleri bitirmezsen bu kez ananı g.. s..., yüzüne kezzap atarım' şeklinde ağır hakaretler içeren mesajlar attığını belirledi. Savcılık soruşturması sonunda Selahattin K.'ya 'Şantaj', 'Cinsel Taciz' ve 'Hakaret' suçlamasıyla 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.Şüpheli 'Şantaj', 'Cinsel Taciz' ve 'Hakaret'le suçlanıyor. İddiaya göre; avukatın eski sevgilisi ve müvekkili olan şüpheli yüzüne kezzap atmakla ve ölümle tehdit etmişti.