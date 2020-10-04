Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kocasının zoruyla DEAŞ'a katılan kadın ölüm çemberinden geçti

Kocasının zoruyla 'a katılan kadın ölüm çemberinden geçti

Teröre bulaştırılan sivillerden biri olan Şeydanur Y.(28) yaşadıklarıyla ölümün kıyısından döndü. Şeydanur Y. kocasının zorlamasıyla 'da 'a katılmıştı. Eşi bir çatışmada bombalandı ve öldü. O ise 'nın Hol Kampı'nda esir tutuldu. A. ona yardım etmek istedi. 'na başvurdu ve "Örgüte zorla götürüldü, onu bulun" dedi. Şeydanur Y., kaçakçılar vasıtasıyla kamptan 1 yıl sonra kaçtı. 'nda 'ye sığındı. 'de ifadesi alınan ve başından geçenleri bir bir anlatan Şeydanur Y.'ye "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla ağır cezada dava açıldı. Şimdi tutuksuz yargılanıyor.

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN
Giriş Tarihi: 4.10.2020 20:25 Son Güncelleme: 4.10.2020 20:34 ABONE OL
Kocasının zoruyla DEAŞ'a katılan kadın ölüm çemberinden geçti

İstanbul'da yaşayan Şeydanur Y., 2010 yılında evlenmişti. İddiaya göre; çift evlendikten kısa bir süre sonra kocası DEAŞ'a katıldı. Eşinin zorlaması ile kadın da peşinden Rakka'ya gitti. 2019 yılı Ağustos ayında Şeydanur Y.'nin DEAŞ'lı eşi çatışmada öldü. Aynı günlerde Şeydanur Y.'nin öz yeğeni olduğunu ifade eden Asya A. da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak, Şeydanur Y.'nin örgüte zorla götürüldüğünü ve akrabasının bulunmasını istedi.

10 OCAK'TA YAKALANDI

Soruşturma devam ederken, 10 Ocak günü Şeydanur Y. Hatay'da yakalandı. Suriye'den Türkiye'ye döndüğü esnada yakalanan Şeydanur Y. alınan ifadesinde, 2014 yılı Eylül dönemlerinde eşinin baskısıyla eşi, kardeşi Mustafa ve küçük çocuğuyla birlikte hareket ederek Gaziantep iline ve oradan da yaya olarak Suriye ülkesine geçtiğini kaydetti.

Burada kendisini bekleyen şahıslar aracılığıyla da Meyadin bölgesine gittiğini ifade etti. Kendisinin DEAŞ veyahut başka terör örgütleri içerisinde hissetmediğini anlatan kadın, örgütsel ideolojik eğitim almadığını, bir müddet sonra bulundukları bölgenin saldırıya uğradığını ve kendilerinin Hol kampına alındıklarını, buradan da kaçakçılar vasıtasıyla kaçarak Türkiye'ye teslim olduğunu kaydetti.

YAŞADIKLARIYLA ÖLÜMÜN KIYISINDAN DÖNDÜ

Teröre bulaştırılan sivillerden biri olan Şeydanur Y.(28) yaşadıklarıyla ölümün kıyısından döndü. Şeydanur Y. kocasının zorlamasıyla Rakka'da DEAŞ'a katılmıştı. Eşi bir çatışmada bombalandı ve öldü. O ise PKK'nın Hol Kampı'nda esir tutuldu. Yeğeni Asya A. ona yardım etmek istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu ve "Örgüte zorla götürüldü, onu bulun" dedi.

Şeydanur Y., kaçakçılar vasıtasıyla kamptan 1 yıl sonra kaçtı. Ve Hatay Cilvegözü Hudut Kapısı'nda Türkiye'ye sığındı. İstanbul Terörle Mücadele'de ifadesi alınan ve başından geçenleri bir bir anlatan Şeydanur Y.'ye "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla ağır cezada dava açıldı. Şimdi tutuksuz yargılanıyor.

KAMPTAN KAÇTI VE KAPIDA YAKALANDI

İstanbul'da yaşayan Şeydanur Y., 2010 yılında evlenmişti. İddiaya göre; çift evlendikten kısa bir süre sonra kocası DEAŞ'a katıldı. Eşinin zorlaması ile kadın da peşinden Rakka'ya gitti. 2019 yılı Ağustos ayında Şeydanur Y.'nin DEAŞ'lı eşi çatışmada öldü. Aynı günlerde Şeydanur Y.'nin öz yeğeni olduğunu ifade eden Asya A. da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak, Şeydanur Y.'nin örgüte zorla götürüldüğünü ve akrabasının bulunmasını istedi.

Soruşturma devam ederken, 10 Ocak günü Şeydanur Y. Hatay'da yakalandı. Suriye'den Türkiye'ye döndüğü esnada yakalanan Şeydanur Y. alınan ifadesinde, 2014 yılı Eylül dönemlerinde eşinin baskısıyla eşi, kardeşi Mustafa ve küçük çocuğuyla birlikte hareket ederek Gaziantep iline ve oradan da yaya olarak Suriye ülkesine geçtiğini kaydetti. Burada kendisini bekleyen şahıslar aracılığıyla da Meyadin bölgesine gittiğini ifade etti.

Kendisinin DEAŞ veyahut başka terör örgütleri içerisinde hissetmediğini anlatan kadın, örgütsel ideolojik eğitim almadığını, bir müddet sonra bulundukları bölgenin saldırıya uğradığını ve kendilerinin Hol kampına alındıklarını, buradan da kaçakçılar vasıtasıyla kaçarak Türkiye'ye teslim olduğunu kaydetti.

KAMPTAN KAÇTI VE KAPIDA YAKALANDI

İstanbul'da yaşayan Şeydanur Y., 2010 yılında evlenmişti. İddiaya göre; çift evlendikten kısa bir süre sonra kocası DEAŞ'a katıldı. Eşinin zorlaması ile kadın da peşinden Rakka'ya gitti. 2019 yılı Ağustos ayında Şeydanur Y.'nin DEAŞ'lı eşi çatışmada öldü. Aynı günlerde Şeydanur Y.'nin öz yeğeni olduğunu ifade eden Asya A. da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak, Şeydanur Y.'nin örgüte zorla götürüldüğünü ve akrabasının bulunmasını istedi.

Soruşturma devam ederken, 10 Ocak günü Şeydanur Y. Hatay'da yakalandı. Suriye'den Türkiye'ye döndüğü esnada yakalanan Şeydanur Y. alınan ifadesinde, 2014 yılı Eylül dönemlerinde eşinin baskısıyla eşi, kardeşi Mustafa ve küçük çocuğuyla birlikte hareket ederek Gaziantep iline ve oradan da yaya olarak Suriye ülkesine geçtiğini kaydetti. Burada kendisini bekleyen şahıslar aracılığıyla da Meyadin bölgesine gittiğini ifade etti.

Kendisinin DEAŞ veyahut başka terör örgütleri içerisinde hissetmediğini anlatan kadın, örgütsel ideolojik eğitim almadığını, bir müddet sonra bulundukları bölgenin saldırıya uğradığını ve kendilerinin Hol kampına alındıklarını, buradan da kaçakçılar vasıtasıyla kaçarak Türkiye'ye teslim olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Trump'ın sağlık durumu iyiye gidiyor Almanya'dan çatışmaları durdurun çağrısı

ARKADAŞINA GÖNDER
Kocasının zoruyla DEAŞ'a katılan kadın ölüm çemberinden geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA