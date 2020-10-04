Kocasının zoruyla DEAŞ'a katılan kadın ölüm çemberinden geçti

İstanbul'da yaşayan Şeydanur Y., 2010 yılında evlenmişti. İddiaya göre; çift evlendikten kısa bir süre sonra kocası DEAŞ'a katıldı. Eşinin zorlaması ile kadın da peşinden Rakka'ya gitti. 2019 yılı Ağustos ayında Şeydanur Y.'nin DEAŞ'lı eşi çatışmada öldü. Aynı günlerde Şeydanur Y.'nin öz yeğeni olduğunu ifade eden Asya A. da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak, Şeydanur Y.'nin örgüte zorla götürüldüğünü ve akrabasının bulunmasını istedi.

10 OCAK'TA YAKALANDI

Soruşturma devam ederken, 10 Ocak günü Şeydanur Y. Hatay'da yakalandı. Suriye'den Türkiye'ye döndüğü esnada yakalanan Şeydanur Y. alınan ifadesinde, 2014 yılı Eylül dönemlerinde eşinin baskısıyla eşi, kardeşi Mustafa ve küçük çocuğuyla birlikte hareket ederek Gaziantep iline ve oradan da yaya olarak Suriye ülkesine geçtiğini kaydetti.

Burada kendisini bekleyen şahıslar aracılığıyla da Meyadin bölgesine gittiğini ifade etti. Kendisinin DEAŞ veyahut başka terör örgütleri içerisinde hissetmediğini anlatan kadın, örgütsel ideolojik eğitim almadığını, bir müddet sonra bulundukları bölgenin saldırıya uğradığını ve kendilerinin Hol kampına alındıklarını, buradan da kaçakçılar vasıtasıyla kaçarak Türkiye'ye teslim olduğunu kaydetti.

YAŞADIKLARIYLA ÖLÜMÜN KIYISINDAN DÖNDÜ

Teröre bulaştırılan sivillerden biri olan Şeydanur Y.(28) yaşadıklarıyla ölümün kıyısından döndü. Şeydanur Y. kocasının zorlamasıyla Rakka'da DEAŞ'a katılmıştı. Eşi bir çatışmada bombalandı ve öldü. O ise PKK'nın Hol Kampı'nda esir tutuldu. Yeğeni Asya A. ona yardım etmek istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu ve "Örgüte zorla götürüldü, onu bulun" dedi.

Şeydanur Y., kaçakçılar vasıtasıyla kamptan 1 yıl sonra kaçtı. Ve Hatay Cilvegözü Hudut Kapısı'nda Türkiye'ye sığındı. İstanbul Terörle Mücadele'de ifadesi alınan ve başından geçenleri bir bir anlatan Şeydanur Y.'ye "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla ağır cezada dava açıldı. Şimdi tutuksuz yargılanıyor.

KAMPTAN KAÇTI VE KAPIDA YAKALANDI



İstanbul'da yaşayan Şeydanur Y., 2010 yılında evlenmişti. İddiaya göre; çift evlendikten kısa bir süre sonra kocası DEAŞ'a katıldı. Eşinin zorlaması ile kadın da peşinden Rakka'ya gitti. 2019 yılı Ağustos ayında Şeydanur Y.'nin DEAŞ'lı eşi çatışmada öldü. Aynı günlerde Şeydanur Y.'nin öz yeğeni olduğunu ifade eden Asya A. da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak, Şeydanur Y.'nin örgüte zorla götürüldüğünü ve akrabasının bulunmasını istedi.

Soruşturma devam ederken, 10 Ocak günü Şeydanur Y. Hatay'da yakalandı. Suriye'den Türkiye'ye döndüğü esnada yakalanan Şeydanur Y. alınan ifadesinde, 2014 yılı Eylül dönemlerinde eşinin baskısıyla eşi, kardeşi Mustafa ve küçük çocuğuyla birlikte hareket ederek Gaziantep iline ve oradan da yaya olarak Suriye ülkesine geçtiğini kaydetti. Burada kendisini bekleyen şahıslar aracılığıyla da Meyadin bölgesine gittiğini ifade etti.

Kendisinin DEAŞ veyahut başka terör örgütleri içerisinde hissetmediğini anlatan kadın, örgütsel ideolojik eğitim almadığını, bir müddet sonra bulundukları bölgenin saldırıya uğradığını ve kendilerinin Hol kampına alındıklarını, buradan da kaçakçılar vasıtasıyla kaçarak Türkiye'ye teslim olduğunu kaydetti.

KAMPTAN KAÇTI VE KAPIDA YAKALANDI



İstanbul'da yaşayan Şeydanur Y., 2010 yılında evlenmişti. İddiaya göre; çift evlendikten kısa bir süre sonra kocası DEAŞ'a katıldı. Eşinin zorlaması ile kadın da peşinden Rakka'ya gitti. 2019 yılı Ağustos ayında Şeydanur Y.'nin DEAŞ'lı eşi çatışmada öldü. Aynı günlerde Şeydanur Y.'nin öz yeğeni olduğunu ifade eden Asya A. da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak, Şeydanur Y.'nin örgüte zorla götürüldüğünü ve akrabasının bulunmasını istedi.

Soruşturma devam ederken, 10 Ocak günü Şeydanur Y. Hatay'da yakalandı. Suriye'den Türkiye'ye döndüğü esnada yakalanan Şeydanur Y. alınan ifadesinde, 2014 yılı Eylül dönemlerinde eşinin baskısıyla eşi, kardeşi Mustafa ve küçük çocuğuyla birlikte hareket ederek Gaziantep iline ve oradan da yaya olarak Suriye ülkesine geçtiğini kaydetti. Burada kendisini bekleyen şahıslar aracılığıyla da Meyadin bölgesine gittiğini ifade etti.

Kendisinin DEAŞ veyahut başka terör örgütleri içerisinde hissetmediğini anlatan kadın, örgütsel ideolojik eğitim almadığını, bir müddet sonra bulundukları bölgenin saldırıya uğradığını ve kendilerinin Hol kampına alındıklarını, buradan da kaçakçılar vasıtasıyla kaçarak Türkiye'ye teslim olduğunu kaydetti.

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