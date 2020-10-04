Mahkeme, çocuğu anneanneye verdi

İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davaya konu olan olayda Ümit K. ile evli olan Şeyda K.K. (36), iki yıl önce kanserden yaşamını yitirdi. Çiftin 4,5 yaşındaki kızı G. ise baba ile kalmaya başlarken, çocuğa kızının vasiyeti nedeniyle anneanne Aynur S. sahip çıktı. Bir süre sonra babası, kızını yeniden teslim alırken, iddiaya göre bir süre sonra çocuk anneannesinde kalmak istedi. Çocuğun babaevinde iyi bakılmadığını düşünen anneanne ise çocuğun baba evinde psikolojik sorunlar yaşadığını ileri sürüp, mahkemeden koruma tedbiri istedi.Mahkeme baba Ümit K.'nın gelmediği duruşmada çocuğun anneanneye tedbiren teslim edilmesine karar verirken, babanın yaptığı itiraz da kabul edilmedi. Aynur S., karara rağmen kızını anneannesine teslim etmeyen baba Ümit K.'dan korunma istedi. Mahkeme anneanne Aynur S.'nin korunma talebini kabul ederken, baba Ümit K. hakkında da 1 ay süreli uzaklaştırma kararı aldı. Aynı mahkeme vekâletnamesi olmadığı için Aynur S.'nin çocuk hakkında istediği velayet talebini ise reddetti.