Son dakika: Çekmeköy'deki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı!

YERE DÜŞEN OSMAN ÇAKIR 2 KEZ BIÇAKLANDI

Daha sonra dükkandan ayrılan Emrah S. yanına aldığı 3 kişi ile beraber ellerinde bıçak ve sopalarla tekrar Osman Çakır'ın dükkanına geldi. Yeniden çıkan tartışma büyüdü. Emrah S. ve beraberinde gelenler Osman Çakır ve yanındaki iki kişiyi öldüresiye dövdü. Kavga sırasında bir ara yere düşen Osman Çakır göz çevresine aldığı 2 bıçak darbesi ile ağır yaralandı. 2 hafta boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 47 yaşındaki 3 çocuk babası Osman Çakır hayatını kaybetti. Çakır'ın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Çakır'ın cenazesi Çekmeköy Mezarlığına defnedildi.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Engin S., Nihat S., Oktay S., ve Emrah S.,'nin tutukluluk hali devam ediyor.