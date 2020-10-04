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haberleri: Elinde bıçak, boynunda anten kablosu! Ortalığı birbirine kattı

Kütahya'da yaşanan olay, günün en çok öne çıkan haberleri arasında yerini aldı. Öyle ki, psikolojik rahatsızlığı olan M.E. (45), eline bıçak alıp, boynuna anten kablosu bağladıktan sonra balkondan atlamak istedi. Polis tarafından etkisiz hale getirilen M.E., sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneden kaçtı. M.E. bir kafenin tuvaletinde yakalanarak yeniden hastaneye götürüldü. İşte, son dakika haberinin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 4.10.2020 14:05 Son Güncelleme: 4.10.2020 14:09 ABONE OL
Son dakika haberleri: Elinde bıçak, boynunda anten kablosu! Ortalığı birbirine kattı

Son dakika haberleri... Ali Paşa Mahallesi Uygun Sokak üzerindeki bir apartmanın 5'inci katında oturan M.E., saat 06.00 sıralarında eline bıçak alıp balkondan atlamak istedi. Çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri daire kapısına çıkarken, itfaiye ekipleri binanın altına hava yastığı açtı. Eve giren polis ve sağlık ekipleri M.E.'yi balkondan içeriye almak için uzun süre ikna etmeye çalıştı.

SON DAKİKA! ÇANAK ANTEN KABLOSUNU BOYNUNA BAĞLADI

Elindeki bıçakla yanına kimseyi yaklaştırmayan M.E., balkonda bulunan çanak anten kablosunu boynuna dolayarak bir bacağını demir korkuluklardan aşağıya sarkıttı. Bir süre bu şekilde bekleyen M.E. yarım saatin sonunda sigara istemek için balkon camına yaklaştığı sırada kapıda bekleyen polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek kurtarıldı.

Son dakika haberleri: Elinde bıçak, boynunda anten kablosu! Ortalığı birbirine kattı

Elindeki bıçakla yanına kimseyi yaklaştırmayan M.E., balkonda bulunan çanak anten kablosunu boynuna dolayarak bir bacağını demir korkuluklardan aşağıya sarkıttı.

Son dakika haberleri: Elinde bıçak, boynunda anten kablosu! Ortalığı birbirine kattı

Bir süre bu şekilde bekleyen M.E. yarım saatin sonunda sigara istemek için balkon camına yaklaştığı sırada kapıda bekleyen polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek kurtarıldı.

Son dakika haberleri: Elinde bıçak, boynunda anten kablosu! Ortalığı birbirine kattı

HASTANEDEN KAÇTI

Binadan çıkartılan M.E. polis nezaretinde ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Son dakika haberleri: Elinde bıçak, boynunda anten kablosu! Ortalığı birbirine kattı

Buradan kaçan M.E., polis ekiplerince kaldığı apartmanın alt katında bulunan kafenin tuvaletinde yakalanarak yeniden hastaneye götürüldü.

Son dakika haberleri: Elinde bıçak, boynunda anten kablosu! Ortalığı birbirine kattı

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Son dakika haberleri: Elinde bıçak, boynunda anten kablosu! Ortalığı birbirine kattı
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