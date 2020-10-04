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Yangında mahsur kalan anne ve çocuklarını vatandaşlar kurtardı!

'de 2 katlı binanın üst katında çıkan yangında mahsur kalan bir kadın ve 2 çocuğu vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen anne ve çocukları daha sonra hastaneye kaldırıldı.

AA
Giriş Tarihi: 4.10.2020 14:18 Son Güncelleme: 4.10.2020 14:31 ABONE OL
Yangında mahsur kalan anne ve çocuklarını vatandaşlar kurtardı!

Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 2 katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında mahsur kalan anne ve çocuklarını vatandaşlar kurtardı!

Olayı gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verirken, üst katta mahsur kalan bir kadın ve 2 çocuğunun kurtarılması için harekete geçti.

Yangında mahsur kalan anne ve çocuklarını vatandaşlar kurtardı!

VATANDAŞLAR, DEMİR PARMAKLIKLARI SÖKEREK KURTARDI

Evin önünde park halindeki aracın üzerine çıkarak ikinci kattaki evin demir parmaklıklarını söken vatandaşlar, içeride mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.

Yangında mahsur kalan anne ve çocuklarını vatandaşlar kurtardı!

Dumandan etkilenen 3 kişi daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Yangında mahsur kalan anne ve çocuklarını vatandaşlar kurtardı!

İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında mahsur kalan anne ve çocuklarını vatandaşlar kurtardı!

Yangın nedeniyle 2 katlı ev ile kurtarma çalışmaları için vatandaşların üzerine çıktığı araçta hasar oluştu.

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Yangında mahsur kalan anne ve çocuklarını vatandaşlar kurtardı!
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