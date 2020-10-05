İşe alma vaadiyle 50 kişiyi dolandıran 6 şüpheli yakalandı

İsmini açıklamayan bir mağdur ise "Ramazan isminde birisi, 'Genetik doktoruyum, üniversite hastanesinde doçentim' dedi. Yeni tanışmıştık, samimi yaklaştı. 'Üniversiteye eleman aldıracağım' dedi. Garibanlar varsa, temizlik ve benzeri işler için alabileceğini söyledi. Ben de bunun üzerine birkaç kişiye vesile oldum. Onlar da iş sahibi olsun istedim. Bunlar çeteymiş. 'Rektörlük döner sermayeye para istiyor. İstediği evrakları getirdikten sonra, parayı da getirince işe başlayacaksınız' dediler. Çocukların da birisi 5 bin lira, birisi 2 bin 500 lira verdi. Polisimizden Allah razı olsun. Eğer bizi uyarmasaydı daha birçok kişinin canı yanacaktı'' dedi.